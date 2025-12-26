Colombia cuenta con la flota de vehículos más antigua de América Latina, con un promedio de 17,5 años en 19,9 millones de automóviles y camionetas ligeras, según un nuevo informe de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA). Esta cifra evidencia un desafío creciente en movilidad y seguridad, marcado por condiciones crediticias estrictas y precios elevados de vehículos que han frenado la renovación del parque automotor.

El contraste con otros países de la región es notable. Chile presenta la flota más moderna del continente, mientras que Costa Rica destaca en ventas de autos nuevos por habitante. México, con 42 millones de vehículos, sigue siendo el líder en volumen, aunque su edad promedio de vehículos es menor que la de Colombia.

TE RECOMENDAMOS ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

¿Cómo afecta la antigüedad de los vehículos en Colombia a la seguridad y al medio ambiente?

Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, entidad que representa al sector de concesionarios que venden vehículos nuevos en Colombia, explica: “Esta obsolescencia del parque automotor colombiano es el resultado de la ausencia de una política pública que articule su renovación mediante un programa de fomento que contribuya a sustituir el circulante con tecnologías modernas, sean de combustión o electrificadas”. La lentitud en la renovación aumenta el consumo de combustible, eleva la contaminación y genera mayores riesgos de seguridad vial.

El informe de ALADDA subraya que, sin incentivos económicos, facilidades de crédito y coordinación del sector público, la situación podría profundizarse. El transporte a nivel mundial genera el 15 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), estas emisiones ascienden actualmente a 8,1 gigatoneladas al año y crecen más rápido que en cualquier otro sector. Se prevé que se dupliquen para 2050, impulsadas principalmente por el aumento en el Sur Global. La antigüedad de los vehículos contribuye directamente al incremento de gases de efecto invernadero, lo que convierte la renovación de flotas en un desafío ambiental global.

¿Qué papel juegan las marcas automotrices chinas en el mercado colombiano?

El informe indica que en Colombia el 13,6 % de las 107 marcas activas son de origen chino, con crecimiento impulsado por precios competitivos, financiamiento accesible y tecnología híbrida o eléctrica. En Costa Rica y Ecuador, más del 50 % de las marcas disponibles provienen de China, mientras que en Argentina apenas alcanzan el 3 %.

En cuanto a confiabilidad, Steven Elek, analista de Consumer Reports, señala que las marcas japonesas “suelen hacer ‘rediseños conservadores’, o sea, no cambian todo de un día para otro, sino que mejoran lo que ya funciona”, lo que reduce fallas graves. La preferencia por modelos confiables influye en la decisión de los consumidores colombianos, quienes mantienen vehículos más antiguos para evitar problemas mecánicos.

Edad promedio del parque automotor en Latinoamérica por país.

Foto: La Republica Colombia

¿Cuál es la situación del parque automotor en los principales países de América Latina?