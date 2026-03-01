HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Laura Spoya vuelve a la conducción de 'Al Sexto Día' y revela que usará faja por tres meses: "El show debe continuar"

La exmiss se mostró emocionada por su regreso a la televisión tras sufrir un grave accidente automovilístico en febrero, y agradeció el apoyo del público y el de su médico de cabecera. 

Laura Spoya se presentó de regreso como conductora del programa sabatino. Foto: Panamericana TV
Laura Spoya se presentó de regreso como conductora del programa sabatino. Foto: Panamericana TV

Laura Spoya regresó a la conducción de 'Al Sexto Día' luego de semanas de haber sufrido un aparatoso accidente automovilístico en Surco que le derivó a una delicada operación en la columna. La modelo no pudo ocultar su emoción por volver a las pantallas de Panamericana TV tras, según explicó, pasar por un complicado proceso de recuperación; de esa manera, brindó palabras de agradecimiento hacia el público, su equipo de producción y médicos.

"Este sábado iba a ser reemplazada, pero en realidad ya no podía más, quería regresar a mi casa, 'Al Sexto Día' y Panamericana. Agradecerles a todos, a mi equipo de producción, al canal, a mis compañeros por haber estado conmigo en este difícil proceso que me tocó después de haber vivido un accidente, pero ya estoy aquí", dijo, no sin antes mencionar que su recuperación la privó de trabajar por varios días; como se recuerda, chocó su vehículo la madrugada del 12 de feb. en la Av. El Polo.

PUEDES VER: Laura Spoya sobre joven que retiró sus cosas de su auto tras accidente en Surco: "No tengo por qué dar una explicación"

Laura Spoya revela que usará una faja de titanio por tres meses

Durante su emotivo mensaje, la exMiss Perú contó que su médico de cabecera le recomendó tomar un descanso de tres meses post accidente, sin embargo, aseguró que su gran iniciativa por volver a la conducción hicieron posible su regreso a las pantallas. "Yo necesitaba volver aquí porque saben que el show debe continuar", expresó.

Asimismo, reveló que tendrá que usar por tres meses una faja de titanio, la cual mostró que llevaba puesta en ese momento. Spoya indicó que usarla por ese tiempo determinado evitará que sus vértebras "se rompan nuevamente"; además, sostuvo que por un año no podrá caminar con zapatos altos. "Por un año no voy a poder usar tacos entonces tengo que estar con zapatillas, y tengo que usar por tres meses esta faja de titanio. (...) Casi pierdo la movilidad de mis piernas", comentó.

La también conductora del podcast 'Good Time' terminó su discurso agradeciendo a su doctor por el éxito de su operación a la columna, y sobre todo, recalcando que recibió palabras de aliento y "apoyo moral" del público durante todo su proceso. "Es el primer día que no logró llorar en todo el día", finalizó.

Laura Spoya sobre joven que retiró sus cosas de su auto tras accidente en Surco: "No tengo por qué dar una explicación"

Laura Spoya sobre joven que retiró sus cosas de su auto tras accidente en Surco: "No tengo por qué dar una explicación"

Laura Spoya regresa a 'Al sexto día' tras aparatoso accidente y delicada operación a la columna: "Después de la tormenta llega la calma"

Laura Spoya regresa a 'Al sexto día' tras aparatoso accidente y delicada operación a la columna: "Después de la tormenta llega la calma"

Magaly Medina critica a Laura Spoya por reaparecer en cámaras y hacer bromas sobre accidente vehicular: "Una irresponsable"

Magaly Medina critica a Laura Spoya por reaparecer en cámaras y hacer bromas sobre accidente vehicular: "Una irresponsable"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Laura Spoya sobre joven que retiró sus cosas de su auto tras accidente en Surco: "No tengo por qué dar una explicación"

Laura Spoya sobre joven que retiró sus cosas de su auto tras accidente en Surco: "No tengo por qué dar una explicación"

Ricardo Mendoza confiesa que en Navidad 'rompió' su compromiso con Katya Mosquera tras incidente con anillo: "Está reventado"

Ricardo Mendoza confiesa que en Navidad 'rompió' su compromiso con Katya Mosquera tras incidente con anillo: "Está reventado"

Imitador de Pedro Suárez Vértiz critica al jurado de 'Yo Soy' tras su reciente eliminación: ''Mancharon mi imagen''

Imitador de Pedro Suárez Vértiz critica al jurado de 'Yo Soy' tras su reciente eliminación: ''Mancharon mi imagen''

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

