Laura Spoya regresó a la conducción de 'Al Sexto Día' luego de semanas de haber sufrido un aparatoso accidente automovilístico en Surco que le derivó a una delicada operación en la columna. La modelo no pudo ocultar su emoción por volver a las pantallas de Panamericana TV tras, según explicó, pasar por un complicado proceso de recuperación; de esa manera, brindó palabras de agradecimiento hacia el público, su equipo de producción y médicos.

"Este sábado iba a ser reemplazada, pero en realidad ya no podía más, quería regresar a mi casa, 'Al Sexto Día' y Panamericana. Agradecerles a todos, a mi equipo de producción, al canal, a mis compañeros por haber estado conmigo en este difícil proceso que me tocó después de haber vivido un accidente, pero ya estoy aquí", dijo, no sin antes mencionar que su recuperación la privó de trabajar por varios días; como se recuerda, chocó su vehículo la madrugada del 12 de feb. en la Av. El Polo.

Laura Spoya revela que usará una faja de titanio por tres meses

Durante su emotivo mensaje, la exMiss Perú contó que su médico de cabecera le recomendó tomar un descanso de tres meses post accidente, sin embargo, aseguró que su gran iniciativa por volver a la conducción hicieron posible su regreso a las pantallas. "Yo necesitaba volver aquí porque saben que el show debe continuar", expresó.

Asimismo, reveló que tendrá que usar por tres meses una faja de titanio, la cual mostró que llevaba puesta en ese momento. Spoya indicó que usarla por ese tiempo determinado evitará que sus vértebras "se rompan nuevamente"; además, sostuvo que por un año no podrá caminar con zapatos altos. "Por un año no voy a poder usar tacos entonces tengo que estar con zapatillas, y tengo que usar por tres meses esta faja de titanio. (...) Casi pierdo la movilidad de mis piernas", comentó.

La también conductora del podcast 'Good Time' terminó su discurso agradeciendo a su doctor por el éxito de su operación a la columna, y sobre todo, recalcando que recibió palabras de aliento y "apoyo moral" del público durante todo su proceso. "Es el primer día que no logró llorar en todo el día", finalizó.