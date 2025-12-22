José Antonio Kast, presidente electo de Chile, viajará a Ecuador para hablar con Daniel Noboa sobre migración y seguridad

José Antonio Kast y Daniel Noboa se reunirán el 23 de diciembre en Quito. | Composición LR | AFP

José Antonio Kast y Daniel Noboa se reunirán el 23 de diciembre en Quito. | Composición LR | AFP

José Antonio Kast, recién elegido por más de 7 millones de chilenos para ocupar el sillón presidencial en el siguiente periodo, dio marcha a una gira internacional, donde buscará fortalecer las relaciones bilaterales entre países y abordar temas de gran interés mutuo como la crisis migratoria y seguridad nacional.

Entre los destinos del sucesor de Gabriel Boric están Ecuador, que visitará este 22 de diciembre para luego reunirse con Daniel Noboa; y Perú, país al que llegará en enero de 2026, sin especificarse una fecha exacta.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Kast y Noboa, visita clave para el futuro regional

La Oficina del Presidente Electo (OPE), plataforma creada tras la victoria de Kast en las elecciones presidenciales del 14 de diciembre, confirmó que el líder y fundador del Partido Republicano de Chile viajará a Ecuador este lunes y se reunirá con Daniel Noboa el martes 23 de diciembre, en Quito, para "conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países".

Kast sostiene la lucha contra el crimen organizado como una de sus prioridades, asegurando que estas operan "en toda Latinoamérica". "Ellos no respetan fronteras, ni banderas, ni leyes. Tenemos que unirnos en esto", enfatizó vía Canal 13. Además de la reunión con el gobernante ecuatoriano, su equipo y él sostendrán encuentros con autoridades y empresarios para "fortalecer la relación bilateral entre Chile y Ecuador".

El representante de la ultraderecha manifestó, en su última visita a Argentina, que buscará implementar un "corredor humanitario" para que inmigrantes indocumentados puedan regresar a sus países de origen, en cooperación con los gobiernos de la región. En ese sentido, las reuniones internacionales que viene implementando en América Latina, serían un factor clave para consolidar una de sus primeras promesas como mandatario.

Después de Ecuador, Kast viajará a Perú a inicios de 2026 y posiblemente a otros países, entre los que figurarían Estados Unidos y España, según el medio Radio Universidad de Chile. Hasta el momento, se espera un cronograma oficial de estas visitas.

Próximo programa migratorio en Chile

José Antonio Kast anunció, desde campaña, que, luego de asumir la Presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026, llevará a cabo un intenso programa migratorio que se asemeja a las políticas antiinmigrantes implementadas por Donald Trump en Estados Unidos desde enero de 2025. Entre las medidas que resaltan están establecer un programa de autodeportación, el levantamiento de un muro fronterizo, despliegue militar en la Línea de la Concordia, entre otras.

El Plan Escudo Fronterizo, como lo llamó el presidente electo, tiene como fin "restablecer la soberanía nacional y frenar la inmigración ilegal, el contrabando y el crimen organizado".

En el país austral, según el conteo del Servicio Nacional Migraciones hasta 2023, cuenta con una población total de 336.984 de inmigrantes en condición de irregularidad. Sin embargo, durante los últimos meses de 2025, cientos de indocumentados se desplazaron vía terrestre por la frontera entre Perú y Chile, con el fin de salir del país austral para seguir en su vuelta a la patria.