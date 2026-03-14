Liga Femenina 2026: resultados y partidos de hoy por la fecha 1 del Torneo Apertura
Este sábado empezó la nueva temporada de la Liga Femenina. El torneo contará solo con 11 participantes tras la renuncia de Biavo FC.
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La Liga Femenina 2026 inició oficialmente este sábado 14 de marzo con la goleada 4-0 de Sporting Cristal sobre Melgar en La Florida. El equipo rimense busca hacerle frente a la hegemonía de Alianza Lima, el actual bicampeón, y Universitario, finalista de las dos últimas ediciones.
Para esta temporada, Atlético Andahuaylas y CD Yanapuma de Iquitos harán su estreno luego de conseguir el ascenso. Por otro lado, la renuncia de Biavo FC a pocos días para el inicio del campeonato provocará una jornada libre para cada equipo de la liga.
Programación de la Liga Femenina 2026: fecha 1
Así se jugará la primera jornada de este Torneo Apertura 2026. CD Yanapuma descansará debido a que debía enfrentar a Biavo FC según el sorteo del fixture.
Sábado 14 de marzo
- Sporting Cristal 4-0 Melgar
- Carlos A. Mannucci vs Universitario
Hora: 1.00 p. m.
Estadio: Campus UPAO
Domingo 15 de marzo
- Atlético Andahuaylas vs Flamengo FBC
Hora: 11.00 a. m.
Estadio: Los Chankas
- UNSAAC vs Defensores del Ilucán
Hora: 1.15 p. m.
Estadio: Túpac Amaru
- Alianza Lima vs FC Killas
Hora: 3.30 p. m.
Estadio: Hugo Sotil.
Programación de la fecha 1 en el Torneo Apertura. Foto: Liga Femenina
¿Dónde ver la Liga Femenina 2026?
La transmisión de todos los partidos de la Liga Femenina 2026 irá gratis por internet a través del canal de YouTube Bicolor+. También se podrá ver por cable a través de la señal de Juntos, disponible en Movistar TV (canal 29 y 729 HD) y Claro TV (canal 24 y 535 HD).
¿Cómo se jugará la Liga Femenina 2026?
El formato para esta edición del certamen se mantendrá igual que en el 2025: Apertura, Clausura y final nacional entre los ganadores de ambos. En cada torneo corto, los seis primeros de la tabla al término de la etapa regular se enfrentarán en playoffs (semifinales y final). Por último, lo dos últimos lugares del acumulado a fin de año descenderán.