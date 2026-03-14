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Liga Femenina 2026: resultados y partidos de hoy por la fecha 1 del Torneo Apertura

Este sábado empezó la nueva temporada de la Liga Femenina. El torneo contará solo con 11 participantes tras la renuncia de Biavo FC.

Cada equipo tendrá una jornada de descanso en esta edición del torneo. Foto: Liga Femenina
Cada equipo tendrá una jornada de descanso en esta edición del torneo. Foto: Liga Femenina

La Liga Femenina 2026 inició oficialmente este sábado 14 de marzo con la goleada 4-0 de Sporting Cristal sobre Melgar en La Florida. El equipo rimense busca hacerle frente a la hegemonía de Alianza Lima, el actual bicampeón, y Universitario, finalista de las dos últimas ediciones.

Para esta temporada, Atlético Andahuaylas y CD Yanapuma de Iquitos harán su estreno luego de conseguir el ascenso. Por otro lado, la renuncia de Biavo FC a pocos días para el inicio del campeonato provocará una jornada libre para cada equipo de la liga.

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Programación de la Liga Femenina 2026: fecha 1

Así se jugará la primera jornada de este Torneo Apertura 2026. CD Yanapuma descansará debido a que debía enfrentar a Biavo FC según el sorteo del fixture.

Sábado 14 de marzo

  • Sporting Cristal 4-0 Melgar
  • Carlos A. Mannucci vs Universitario
    Hora: 1.00 p. m.
    Estadio: Campus UPAO

Domingo 15 de marzo

  • Atlético Andahuaylas vs Flamengo FBC
    Hora: 11.00 a. m.
    Estadio: Los Chankas
  • UNSAAC vs Defensores del Ilucán
    Hora: 1.15 p. m.
    Estadio: Túpac Amaru
  • Alianza Lima vs FC Killas
    Hora: 3.30 p. m.
    Estadio: Hugo Sotil.
Programación de la fecha 1 en el Torneo Apertura. Foto: Liga Femenina

Programación de la fecha 1 en el Torneo Apertura. Foto: Liga Femenina

¿Dónde ver la Liga Femenina 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Femenina 2026 irá gratis por internet a través del canal de YouTube Bicolor+. También se podrá ver por cable a través de la señal de Juntos, disponible en Movistar TV (canal 29 y 729 HD) y Claro TV (canal 24 y 535 HD).

¿Cómo se jugará la Liga Femenina 2026?

El formato para esta edición del certamen se mantendrá igual que en el 2025: Apertura, Clausura y final nacional entre los ganadores de ambos. En cada torneo corto, los seis primeros de la tabla al término de la etapa regular se enfrentarán en playoffs (semifinales y final). Por último, lo dos últimos lugares del acumulado a fin de año descenderán.

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