Al menos seis soldados murieron y otros 28 resultaron heridos tras un ataque perpetrado por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional en la madrugada del jueves. El hecho ocurrió en la base militar N.º 27 del Batallón Ricaurte, ubicada en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar, al noreste de Colombia, donde fueron lanzados drones cargados con explosivos. Según las autoridades, la acción fue ejecutada por el Frente Camilo Torres Restrepo, una de las estructuras más activas dentro del ELN.

El ataque causó además daños en la infraestructura militar y obligó al traslado de los afectados a centros médicos de la zona. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, anunció que se reforzarán las medidas de seguridad en regiones estratégicas, mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables del atentado.

Reacciones tras el ataque atribuido al ELN

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Francisco Hernando Cubides Granados, responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional por el ataque y señaló que las unidades están "asegurando el área y evacuando al personal afectado" tras los hechos en Aguachica.

Además, representantes políticos expresaron su rechazo al atentado. La senadora y expresidenta del Congreso, Luz Miriam Pastrana, publicó en redes sociales su solidaridad con las familias de los militares fallecidos y pidió que se capture a los responsables, subrayando que Colombia exige resultados en la investigación del atentado.

Ofensiva del ELN en diciembre

Durante diciembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha intensificado sus ataques en distintas regiones del país, en medio de un proceso de paz congelado desde enero de 2025. La ofensiva en el Catatumbo, ocurrida a inicios de ese año, dejó un número indeterminado de muertos y más de 50.000 desplazados.

Los hechos recientes comenzaron el 7 de diciembre con atentados en Cúcuta y Villa del Rosario, donde fueron derribadas torres de energía, atacada una estación de policía y asesinados dos uniformados. Uno de los explosivos también afectó el vehículo del gimnasta Jossimar Calvo, quien no resultó herido.

El 12 de diciembre, el ELN anunció un "paro armado nacional" y en los días siguientes cometió varios actos violentos: asesinó a un conductor de ambulancia en Puerto Santander, quemó un bus en Antioquia, destruyó un peaje en Santander y mató a dos policías con explosivos en Cali. La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que el grupo armado "busca mantener al país en medio del miedo y la zozobra".