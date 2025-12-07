Lula da Silva supera a hijo de Bolsonaro en encuesta de elecciones presidenciales en Brasil

Lula da Silva lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de Brasil en 2026. | Composición LR | AFP

Luiz Inácio Lula da Silva está arriba en una encuesta publicada por el Instituto Datafolha, que coloca al actual presidente brasileño con el 51% de intención de voto sobre los 36% de Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, para las próximas elecciones en Brasil.

Los comicios presidenciales en Brasil se llevarán a cabo el 4 de octubre de 2026, donde millones de ciudadanos ratificarán a Lula da Silva como gobernante o determinarán a su sucesor.

Lula arriba en las encuestas: 15 puntos sobre Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, senador de la ultraderecha heredada por su padre, el expresidente condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, Jair Bolsonaro, se mantiene a 15 puntos porcentuales de distancia de Lula da Silva en la intención de votos con cara a las presidenciales de 2026, según un sondeo publicado el sábado 6 de diciembre, pero realizado antes de que Flávio anunciara su precandidatura.

Si bien otros personajes de la derecha tienen mejores números que Flávio —como Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, con 42% o la ex primera dama Michelle Bolsonaro, con 39%, en un hipotético balotaje— aún no se define quién será el candidato al cual la mayoría de la derecha apoyará para enfrentarse al actual presidente, quien se mantiene en la cima con un amplio margen.

A pesar de su edad —80 años— y de su delicado estado de salud con riesgo a recaídas, Da Silva ha ratificado, durante su última visita a Indonesia, su intención de participar y ganar las presidenciales. Según Datafolha, el índice de aprobación del actual Gobierno es de 32%, mientras que el de desaprobación llegó a los 37%.

Bolsonaro, candidato presidencial para Brasil 2026

Con el aval de su padre y del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, de 44 años, confirmó su precandidatura presidencial para las elecciones del próximo año. "Con gran responsabilidad confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación", declaró a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Tras conocerse la noticia, Valdemar Costa Neto, presidente del partido mencionado, afirmó que "Si así lo habló Bolsonaro, ¡está todo dicho!", denotando su total apoyo hacia el nuevo rostro que saldrá en representación de este sector de la derecha brasileña.

Ministerio Público de Brasil imputó a Flávio, en 2020, por corrupción relacionada con un esquema en su oficina durante su periodo como diputado estadual (2003-2019). Sin embargo, el caso fue cerrado tras determinarse que las pruebas se obtuvieron de manera ilegal.