HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos
Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos     Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos     Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos     
Mundo

Lula da Silva supera a hijo de Bolsonaro en encuesta de elecciones presidenciales en Brasil

De acuerdo con un estudio de Instituto Datafolha, el actual presidente de Brasil lleva una ventaja de 15 puntos sobre Flávio Bolsonaro para las elecciones de 2026.

Lula da Silva lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de Brasil en 2026.
Lula da Silva lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de Brasil en 2026. | Composición LR | AFP

Luiz Inácio Lula da Silva está arriba en una encuesta publicada por el Instituto Datafolha, que coloca al actual presidente brasileño con el 51% de intención de voto sobre los 36% de Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, para las próximas elecciones en Brasil.

Los comicios presidenciales en Brasil se llevarán a cabo el 4 de octubre de 2026, donde millones de ciudadanos ratificarán a Lula da Silva como gobernante o determinarán a su sucesor.

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Jair Bolsonaro pierde su sueldo y su cargo en el Partido Liberal tras sentencia de 27 años en prisión de Brasil

lr.pe

Lula arriba en las encuestas: 15 puntos sobre Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, senador de la ultraderecha heredada por su padre, el expresidente condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, Jair Bolsonaro, se mantiene a 15 puntos porcentuales de distancia de Lula da Silva en la intención de votos con cara a las presidenciales de 2026, según un sondeo publicado el sábado 6 de diciembre, pero realizado antes de que Flávio anunciara su precandidatura.

Si bien otros personajes de la derecha tienen mejores números que Flávio —como Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, con 42% o la ex primera dama Michelle Bolsonaro, con 39%, en un hipotético balotaje— aún no se define quién será el candidato al cual la mayoría de la derecha apoyará para enfrentarse al actual presidente, quien se mantiene en la cima con un amplio margen.

A pesar de su edad —80 años— y de su delicado estado de salud con riesgo a recaídas, Da Silva ha ratificado, durante su última visita a Indonesia, su intención de participar y ganar las presidenciales. Según Datafolha, el índice de aprobación del actual Gobierno es de 32%, mientras que el de desaprobación llegó a los 37%.

PUEDES VER: Lula da Silva considera que Brasil dio una 'lección de democracia' con encarcelamiento de Jair Bolsonaro

lr.pe

Bolsonaro, candidato presidencial para Brasil 2026

Con el aval de su padre y del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, de 44 años, confirmó su precandidatura presidencial para las elecciones del próximo año. "Con gran responsabilidad confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación", declaró a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Tras conocerse la noticia, Valdemar Costa Neto, presidente del partido mencionado, afirmó que "Si así lo habló Bolsonaro, ¡está todo dicho!", denotando su total apoyo hacia el nuevo rostro que saldrá en representación de este sector de la derecha brasileña.

Ministerio Público de Brasil imputó a Flávio, en 2020, por corrupción relacionada con un esquema en su oficina durante su periodo como diputado estadual (2003-2019). Sin embargo, el caso fue cerrado tras determinarse que las pruebas se obtuvieron de manera ilegal.

Notas relacionadas
Argentina aprueba extradición de cinco bolsonaristas condenados por el intento de golpe contra Lula da Silva

Argentina aprueba extradición de cinco bolsonaristas condenados por el intento de golpe contra Lula da Silva

LEER MÁS
Bolsonaro podrá solicitar libertad condicional en 2037 tras ser condenado a 27 años de prisión por golpismo

Bolsonaro podrá solicitar libertad condicional en 2037 tras ser condenado a 27 años de prisión por golpismo

LEER MÁS
Bolsonaro insiste en revertir su condena y presenta un nuevo recurso, tras el fallo definitivo de 27 años de prisión de la Corte

Bolsonaro insiste en revertir su condena y presenta un nuevo recurso, tras el fallo definitivo de 27 años de prisión de la Corte

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Mundo

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025