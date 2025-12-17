Lula da Silva lanza ultimátum a la Unión Europea para aprobar el acuerdo de libre comercio con Mercosur. | Foto: composición LR/IA

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su intención de aprobar lo antes posible el Tratado de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea. Si las negociaciones se siguen postergando, el mandatario afirmó que el acuerdo no se llevará a cabo durante su actual mandato.

Recientemente, Italia anunció que apoya la posición de Francia para presentar una solicitud de aplazamiento del pacto comercial entre ambos bloques. Así, el político de izquierda lanzó su ultimátum este miércoles 17 de diciembre, ya que espera firmar el TLC este sábado en Foz do Iguaçu, Brasil.

Lula exige aprobar el TLC entre Mercosur y la UE

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, comunicó que sería 'prematuro' cerrar el Tratado de Libre Comercio en los próximos días. "Ya les avisé. Si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente", subrayó públicamente el jefe de Estado brasileño tras una reunión con los miembros de su gabinete. Además, sostuvo que ejercerá una postura 'dura' con la Unión Europea.

"Voy a Foz do Iguaçu con la expectativa de que digan 'sí' y no que digan 'no'. Si dicen que no, vamos a ser duros de aquí en adelante con ellos", señaló Lula. Para el presidente de Brasil, Emmanuel Macron no acepta el acuerdo debido a la negativa de los agricultores franceses, mientras que indicó que desconoce el verdadero motivo de la oposición de Meloni.

¿El TLC perjudica al Mercosur?

Lula da Silva aseguró que los convenios logrados en el acuerdo Mercosur-UE resultan más beneficiosos para la Unión Europea que para los países sudamericanos. Incluso, el mandatario brasileño expuso que estos últimos hicieron concesiones en todos los aspectos que eran diplomáticamente viables.

Cabe recordar que el TLC ha estado en negociación por más de 20 años. Actualmente, aún enfrenta la resistencia de ciertos países europeos que temen por el impacto negativo en su sector agrícola. Si se ratifica, permitirá al bloque comunitario aumentar sus exportaciones de vehículos, maquinaria, vinos y licores hacia el Mercosur. A su vez, se facilitará la importación de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja al mercado europeo.