El fentanilo es la principal causa de muerte entre estadounidenses de 18 a 45 años, según dato de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), citado por el Gobierno de Donald Trump. | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para clasificar al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, una decisión que eleva el combate contra este opioide sintético al nivel de una amenaza a la seguridad nacional. Durante una declaración en la Casa Blanca, el republicano sostuvo que el impacto de ese producto supera al de cualquier ataque convencional. “Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo. 200.000, 300.000 personas mueren cada año, que sepamos”, dijo.

La Casa Blanca respaldó la medida en un comunicado en el que afirmó que “este paso crítico libera todas las herramientas para combatir a los carteles y las redes extranjeras responsables de inundar las comunidades con esta sustancia mortal, la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 y 45 años”, de acuerdo con estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), citadas también por medios internacionales.

Departamentos del Tesoro y de Estado podrán imponer restricciones internacionales

El Gobierno de Donald Trump sostuvo que estas organizaciones han inundado comunidades estadounidenses con una sustancia altamente letal, utilizando cadenas transnacionales que incluyen lavado de dinero y tráfico de precursores químicos, según informó Reuters.

El Ejecutivo subrayó que la medida permitirá endurecer las sanciones penales y económicas contra individuos, empresas y entidades financieras vinculadas al negocio del fentanilo. Asimismo, los departamentos del Tesoro y de Estado quedan habilitados para imponer bloqueos de activos y restricciones internacionales, una estrategia que, según la Casa Blanca, busca desarticular la estructura financiera que sostiene a los carteles.

Rol ampliado del Pentágono y endurecimiento de la política antidrogas

La orden ejecutiva también asigna un rol ampliado al Departamento de Defensa, que deberá evaluar si corresponde proporcionar recursos adicionales de seguridad nacional al Departamento de Justicia en situaciones consideradas de emergencia. El texto instruye al Pentágono a coordinar capacidades logísticas, de inteligencia y apoyo técnico cuando el tráfico de fentanilo sea clasificado como una amenaza equiparable a armas de destrucción masiva, según documentos oficiales citados por Reuters.

Este paso se inscribe en un endurecimiento general de la política antidrogas de la administración Trump desde el inicio de su nuevo mandato. Entre las medidas previas figuran la declaración de emergencia nacional en la frontera sur, la designación de varias organizaciones criminales como terroristas extranjeras y la promulgación de la ley HALT Fentanyl, que consolida a las sustancias relacionadas con este opioide dentro de la categoría más restrictiva de la legislación federal, según The New York Times.

Operaciones en el Caribe y el fentanilo como amenaza a la seguridad nacional

El combate al narcotráfico también se ha extendido al mar Caribe, donde fuerzas estadounidenses han llevado a cabo operaciones para interrumpir rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales. Estas acciones, que incluyen la destrucción de embarcaciones sospechosas, generaron cuestionamientos de legisladores demócratas sobre su legalidad internacional, aunque el Gobierno sostiene que se trata de operaciones legítimas contra el crimen transnacional.

En este contexto, la administración Trump define al fentanilo como una amenaza directa a la seguridad nacional, al considerar que sus ganancias financian violencia armada, redes criminales transnacionales e incluso potenciales acciones terroristas. El documento presidencial advierte que la extrema potencia de la droga —una dosis mínima puede resultar mortal— amplifica su riesgo, tanto en términos de salud pública como de estabilidad interna, una evaluación respaldada por informes oficiales.