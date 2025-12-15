Este es el primer pronunciamiento de Nicolás Maduro tras la victoria electoral de José Antonio Kast. Foto: Composición LR | Composición LR

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, que no ataque a los migrantes venezolanos. El mensaje respondió a las declaraciones del líder chileno sobre la expulsión de indocumentados del territorio chileno. "Cuidadito le toca un pelo a un venezolano", sentenció.

La advertencia fue realizada durante el programa televisivo Con Maduro+, emitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, donde el gobernante cuestionó el discurso de Kast sobre migración y afirmó que los venezolanos tienen derechos que la Constitución chilena debe garantizar.

Maduro llama a los venezolanos en Chile a regresar a su régimen

Maduro calificó a Kast como “pinochetista convicto y confeso” y lanzó una advertencia explícita: "Los venezolanos se respetan". El mandatario agregó: "Deje quieto a quien quieto está", y sostuvo que los migrantes venezolanos cuentan con garantías que, según dijo, el Estado chileno debe asegurar. Asimismo, Maduro invitó “con mucho respeto” a los venezolanos en Chile a regresar al país y anunció un plan especial de apoyo a través del programa Vuelta a la Patria, coordinado por Delcy Rodríguez y Camilla Fabri.

Además, afirmó que enviaría vuelos gratuitos para facilitar el retorno y aseguró que el Gobierno respalda a “todo el que se quiera regresar”. Previamente, también alertó sobre un intento del “nazifascismo” por imponerse en Chile, mientras que Diosdado Cabello atribuyó el triunfo de Kast a la “tibieza” del gobierno de Gabriel Boric.

¿Cómo utilizó Kast el tema de la inmigración en su campaña electoral en Chile?

José Antonio Kast hizo de la inmigración irregular un eje central de su campaña, tratándola como un problema de seguridad y control fronterizo. Su discurso planteó la necesidad de “recuperar el control de las fronteras”, en especial en el norte de Chile, y vinculó el ingreso irregular con delitos, presión sobre servicios públicos y pérdida de soberanía. Propuso medidas duras como cierre de pasos ilegales y expulsiones rápidas.

Desde la frontera con Perú, Kast reforzó ese mensaje con declaraciones directas. En un registro desde Arica afirmó: “Quiero decirle a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente”, y advirtió: “Si no lo hacen, los vamos a detener y los vamos a expulsar”. También señaló: “Si quieren entrar a Chile alguna vez, háganlo por la puerta y con documentos al día”.