Mundo

Estatal Petróleos de Venezuela denuncia ciberataque ante "intereses" de Estados Unidos "por el petróleo venezolano"

La vicepresidenta Delcy Rodríguez llamó a los trabajadores del sector petrolero a estar alertas ante posibles sabotajes o "guerra digital", comentando sobre las recientes amenazas a la operación de la empresa.

La petrolera sostuvo que este episodio no sería un hecho aislado y lo vinculó con intentos previos. Foto: AFP
La petrolera sostuvo que este episodio no sería un hecho aislado y lo vinculó con intentos previos. Foto: AFP

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) denunció haber sido víctima de un “ataque cibernético dirigido a detener su operatividad”, según informó en un comunicado oficial. La compañía, considerada el pilar central de la economía venezolana, señaló que el incidente buscaba afectar el funcionamiento de sus sistemas y comprometer sus actividades estratégicas en el sector energético.

En el pronunciamiento, PDVSA atribuyó el presunto ataque a una estrategia del Gobierno de Estados Unidos orientada —según afirmó— a "apropiarse del petróleo venezolano por la vía de la fuerza y la piratería”. La empresa rechazó de manera categórica lo que calificó como una acción “deleznable”, que habría sido organizada por intereses extranjeros en complicidad con factores internos.

Asimismo, la petrolera sostuvo que este episodio no sería un hecho aislado y lo vinculó con intentos previos de desestabilización, que —de acuerdo con su versión— buscan afectar la estabilidad nacional en fechas sensibles para la población. En ese contexto, PDVSA aseguró que sus operaciones continuarán y reafirmó que “nada ni nadie detendrá” el trabajo de su personal ni la marcha de la empresa.

Régimen atento ante "ataques"

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, exhortó el último sábado a los trabajadores del sector petrolero a mantenerse alertas frente a posibles intentos de sabotaje o acciones de “guerra digital” contra la industria energética. El llamado fue difundido a través de un mensaje de PDVSA en Telegram, en el que se advertía sobre eventuales amenazas a las operaciones.

El mensaje, que posteriormente fue eliminado de la plataforma de mensajería, se conoció en la antesala de la denuncia formal presentada por la petrolera sobre un presunto ataque informático contra su infraestructura.

Estas acusaciones se producen en medio del aumento de la presión de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, que desde hace más de tres meses mantiene un despliegue naval en el Caribe y ha ejecutado operaciones contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, con un saldo cercano a 90 fallecidos, según cifras oficiales venezolanas.

