Ana Corina Sosa Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en nombre de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, en Oslo. | Composición LR

Ana Corina Sosa Machado conmovió a la audiencia mundial al recibir el Nobel de la Paz 2025 en nombre de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado y agradeció al Comité Noruego del Nobel por reconocer "no solo a una persona, sino a todo un pueblo que lucha por su libertad". La joven emocionada también afirmó, entre aplausos, que su mamá "nunca rompe una promesa" y que "en tan solo unas horas, podremos abrazarla aquí en Oslo, luego de 16 meses viviendo en la clandestinidad"

Posteriormente, Sosa leyó el mensaje preparado por su madre, en el que Machado agradeció el premio como "un honor inmenso para el pueblo venezolano" y reafirmó que no se trata de un reconocimiento individual, sino de una distinción colectiva por la lucha cívica y pacífica contra el autoritarismo. "Mientras espero el momento para besarla y abrazarla luego de dos años, pienso en las otras hijas e hijos que no van a poder ver a sus madres hoy", recalcó su hija en la parte final de su discurso.

Machado brindará conferencia el jueves en Oslo

María Corina Machado ofrecerá una conferencia de prensa este jueves en Oslo, luego de convertirse en la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. El anuncio fue realizado por el gobierno noruego, que informó que la comparecencia ante los medios está prevista para las 09.15 GMT. Esta será la primera aparición pública de la líder opositora venezolana desde que su hija recibió el galardón en su nombre, ante su imposibilidad de llegar a tiempo a la ceremonia oficial de entrega.

La rueda de prensa ha generado una fuerte expectativa internacional, ya que Machado podría pronunciarse por primera vez sobre su salida de Venezuela, su situación política actual y los próximos pasos de su movimiento. Se espera además que aborde el impacto del Nobel en la causa venezolana y haga un llamado directo a la comunidad internacional sobre la crisis de derechos humanos y la situación democrática del país, en lo que podría convertirse en uno de sus pronunciamientos más relevantes desde el exilio.

Nobel pide la salida de Maduro y confirma pronta llegada de Machado

Durante la ceremonia, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, se refirió directamente a la situación política de Venezuela, y señaló que el premio reconoce “una resistencia cívica extraordinaria frente a la represión” y denunció que la galardonada haya sido obligada a vivir bajo persecución en su propio país. Watne también se dirigió al líder chavista le pidió: "Señor, Maduro, reconozca los resultados y váyase".

Machado, por su parte, no permaneció en silencio. En una llamada telefónica difundida por el Instituto Nobel, la líder venezolana confirmó que había logrado salir del país y que se dirigía a Noruega por vías alternativas tras superar la prohibición de salida impuesta por el régimen. “Voy en camino a Oslo ahora mismo”, le dijo directamente al presidente del comité, agradeciendo la solidaridad del pueblo noruego y del mundo libre, según reportó Al Jazeera y agencias internacionales.

Presidentes presentes y respaldo político explícito

La entrega del Nobel de la Paz también funcionó como escenario diplomático. Varios líderes latinoamericanos asistieron personalmente a la ceremonia como gesto de respaldo político a Machado. Entre ellos estuvieron Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá) y Santiago Peña (Paraguay), quienes fueron invitados directamente por la galardonada.

Fuentes diplomáticas citadas por medios europeos indicaron que los presidentes asistentes interpretaron el Nobel como un llamado regional a defender la democracia frente al autoritarismo. La asistencia conjunta también fue considerada un desafío indirecto al gobierno de Nicolás Maduro.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora venezolana, celebró el galardón con un mensaje difundido en la red social X, en el que afirmó que el Nobel es “un reconocimiento a cada preso político, a cada exiliado y a cada víctima de persecución en Venezuela”. El comunicado también instó a la comunidad internacional a mantener la presión diplomática y a no normalizar la situación del país sudamericano.

La salida secreta de Venezuela: una operación de alto riesgo

Según una investigación revelada por The Wall Street Journal, María Corina Machado logró abandonar Venezuela en una operación cuidadosamente planeada por su equipo y aliados internacionales. El medio estadounidense informó que la dirigente salió del país en una lancha rumbo a la isla de Curazao, en una travesía nocturna considerada de alto riesgo debido a la vigilancia de las autoridades venezolanas.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario, el desplazamiento se mantuvo en estricta reserva para evitar cualquier interrupción del régimen. Desde la isla caribeña, Machado abordó un vuelo internacional que la llevaría finalmente a Europa. Este itinerario explicaría por qué no llegó a tiempo a la ceremonia, aunque sí logró establecer comunicación directa con el Comité Nobel antes del evento.

Aliados cercanos a la líder opositora describieron la operación como “una huida calculada bajo extrema tensión”, asegurando que cualquier filtración habría permitido la captura de Machado antes de cruzar aguas internacionales. El reporte del WSJ coincidió con lo publicado por Reuters, que señaló que funcionarios estadounidenses estaban al tanto de la operación y confirmaron el desplazamiento hacia Curazao como punto clave del escape.