Según la OFAC, Guanajuato en “uno de los estados más mortíferos de México". Foto: YouTube

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que la organización criminal obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en el estado mexicano de Guanajuato. La entidad advirtió que la disputa territorial entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de estas actividades ilegales ha convertido a Guanajuato en “uno de los estados más mortíferos de México”.

Información en desarrollo