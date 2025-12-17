HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo
¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      ¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      ¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      
EN VIVO

¿Vizcarra podrá salir de prisión? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Estados Unidos sanciona al cártel mexicano Santa Rosa de Lima y a su líder, 'El Marro': "Uno de los más mortíferos"

Según el Tesoro estadounidense, las operaciones del Cártel Santa Rosa de Lima también alimentan un mercado negro transfronterizo de energía, afectan a empresas legítimas de petróleo y gas natural en Estados Unidos

Según la OFAC, Guanajuato en “uno de los estados más mortíferos de México". Foto: YouTube
Según la OFAC, Guanajuato en “uno de los estados más mortíferos de México". Foto: YouTube

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que la organización criminal obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en el estado mexicano de Guanajuato. La entidad advirtió que la disputa territorial entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de estas actividades ilegales ha convertido a Guanajuato en “uno de los estados más mortíferos de México”.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Información en desarrollo

Notas relacionadas
Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

LEER MÁS
Sheinbaum convoca a la ONU y cuestiona su inacción frente a medidas de EE. UU. contra Venezuela: “No se le ha visto"

Sheinbaum convoca a la ONU y cuestiona su inacción frente a medidas de EE. UU. contra Venezuela: “No se le ha visto"

LEER MÁS
Néstor García Canclini: “Necesitamos revertir la desdemocratización neoliberal extendida por las ultraderechas”

Néstor García Canclini: “Necesitamos revertir la desdemocratización neoliberal extendida por las ultraderechas”

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Mundo

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

José Antonio Kast afirma que Chile apoyará a EE. UU. si llega a intervenir militarmente en Venezuela

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025