Luis Arce fue detenido por presunta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas. | Foto: composición LR/AFP

El fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, comunicó que Luis Arce decidió ejercer su derecho a permanecer en silencio tras solicitarle su declaración informativa en presencia de una comisión de fiscales. El expresidente permanece en una celda policial luego de su detención el miércoles 10 de diciembre y está a la espera de su audiencia cautelar por el caso Fondioc.

"Haciendo uso de su derecho constitucional y asistido por su defensa técnica (…) ha decidido atenerse al silencio", afirmó el funcionario a los medios en la ciudad de Sucre. Arce es acusado de presunta corrupción en la administración del extinto Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), que se creó para administrar recursos en favor de proyectos de desarrollo en comunidades indígenas y que fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena en 2015.

Arce es detenido por presunta corrupción de fondos indígenas

El fiscal general informó que el exmandatario, que se encuentra en calidad de aprehendido, debe esperar su imputación formal y que un juez señale la audiencia con las medidas cautelares correspondientes. Tras su detención en La Paz, Arce fue trasladado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, indicó que el líder indígena es considerado el principal responsable de un 'millonario daño económico' con el entonces Fondioc, que se creó en 2005, un mes antes del gobierno de Evo Morales y que tuvo a Arce como ministro de Economía (2006-2017).

Los vínculos de Arce en el caso Fondioc

Oviedo explicó que la investigación contra el expresidente surge a raíz de la autorización otorgada por el Fondioc para transferir grandes sumas de dinero del Estado a cuentas personales. La investigación apunta a que los fondos fueron destinados a proyectos que resultaron ser ficticios o que se ejecutaron de manera incompleta.

Arce sería responsable de varios crímenes contra el Estado porque, durante su gestión como ministro de Economía de Evo Morales, lideró el directorio de dicha entidad. "Los delitos denunciados son favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta económica", señaló el ministro de Gobierno.

De acuerdo con las autoridades, el caso contra Arce debe seguir un proceso penal en lugar de un juicio de responsabilidades, ya que la investigación contempla hechos ocurridos durante su mandato como ministro y no en su rol como presidente.

Denuncian abuso en la detención de Arce

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, expresó a los medios su desacuerdo con la detención y lo calificó como un abuso. Además, afirmó que el exmandatario no recibió ninguna notificación para presentarse a declarar. La política afirmó que Arce realizó todos los descargos pertinentes en su momento, cuando ocupaba el cargo de ministro, en relación con las investigaciones del caso Fondioc.