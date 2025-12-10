HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Arrestan a Luis Arce Catacora, expresidente de Bolivia, por casos de corrupción en La Paz

Arce fue detenido en su departamento en Miraflores por irregularidades del Fondo Indígena, cuando fue ministro de Economía, de acuerdo a EFE.

Expresidente, Luis Arce, es arrestado en Bolivia. Foto: AFP
Expresidente, Luis Arce, es arrestado en Bolivia. Foto: AFP | AFP

El expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, fue arrestado en horas de la tarde del miércoles 10 de diciembre de 2025 por la Policía Boliviana, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía. Su detención fue confirmada por la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien informó que el exmandatario habría sido trasladado a dependencias policiales en La Paz, de acuerdo a Reuters. "Fue detenido en su departamento en Miraflores y conducido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC)", añadió una fuente a Urgente.bo.

La causa del arresto de Arce está vinculada a un presunto desfalco millonario de recursos públicos administrados a través del fondo estatal Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), destinados supuestamente a proyectos productivos en comunidades indígenas y campesinas. Los denuncios apuntan a irregularidades en la asignación y uso de esos fondos durante los años en los que Arce fue ministro de Economía de Evo Morales. Así lo informó La Voz de Tarija.

PUEDES VER: Gobierno de Bolivia lanza 10 comisiones para investigar casos de corrupción durante los gobiernos del MAS

lr.pe

Irregularidades cuando fue ministro de Evo Morales

La investigación señala que, de acuerdo a La Patria, en su rol como ministro de Economía, Arce formaba parte del directorio del Fondioc — organismo encargado de distribuir parte de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos a proyectos sociales.

Se le imputa haber autorizado desembolsos estatales hacia cuentas personales de dirigentes, entre ellas las de la exdiputada Lidia Patty. Según la acusación, varios de esos pagos habrían carecido de respaldo técnico o documental, y los proyectos financiados nunca se concluyeron.

El mecanismo cuestionado habría generado un perjuicio económico al Estado ascendente a miles de millones de bolivianos, lo que convierte al caso en uno de los mayores escándalos de corrupción de Bolivia en los últimos años. Además, la justicia investiga si esas decisiones implican delitos como “favorecimiento al enriquecimiento ilícito” y “contratos lesivos al Estado”, por lo que se planea presentar denuncias penales formales contra Arce.

PUEDES VER: Luis Arce es expulsado del MAS antes de entregar la presidencia de Bolivia a Rodrigo Paz: "Desvió fondos del partido"

lr.pe

Otros implicados en el caso de Arce

Los medios informan que la detención de Arce se inscribe en una ofensiva más amplia para esclarecer la gestión del Fondioc, actualmente bajo fuerte escrutinio, según Reuters.

Al mismo tiempo, la aprehensión de otros implicados como Lidia Patty refuerza la versión de que existió un uso masivo e irregular de fondos públicos. Patty fue detenida recientemente y enfrenta detención preventiva, lo que aumenta la presión mediática y judicial sobre todos los involucrados.

El caso generó una fuerte conmoción política, pues toca estructuras de poder vinculadas a años de gobierno del partido Movimiento al Socialismo (MAS), y reconfigura el mapa de responsabilidades. Analistas y opositores consideran este hecho como el inicio de un proceso de rendición de cuentas histórica.

PUEDES VER: Bolivia: escasez de combustibles afecta distribución de material para elecciones presidenciales

lr.pe

La familia de Arce enfrente otras investigaciones

Por aparte del caso Fondioc, la familia de Arce ya enfrenta otras investigaciones recientes. Por ejemplo, su hijo Rafael Ernesto Arce Mosqueira fue objeto de un pedido de prisión preventiva por seis meses, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a la compra de tierras y préstamos millonarios en Santa Cruz.

Otro hijo, Luis Marcelo Arce Mosqueira, fue detenido en octubre de este año tras una denuncia por violencia familiar, aunque la acusación fue retirada posteriormente.

Por su parte, el gobierno -encabezado por el actual vicepresidente Edman Lara- anunció la presentación de múltiples procesos penales contra exfuncionarios vinculados al gobierno de Arce, lo que sugiere que los casos podrían multiplicarse si se confirman más irregularidades.

