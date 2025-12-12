HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Justicia de Bolivia ordenó cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Luis Arce por caso de corrupción

La investigación contra Arce por la Fiscalía de Bolivia sostiene que el exmandatario autorizó transferencias del fondo público a dirigentes campesinos cuando era ministro de Evo Morales.

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue condenado a cinco meses de prisión preventiva. Foto: AFP
El juez Elmer Laura ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente de Bolivia, Luis Arce. Al exmandatario se le vincula con un caso de corrupción cuando fue ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales, entre 2006 y 2019. Esta medida se dio durante una audiencia virtual que duró alrededor de seis horas.

"El señor Luis Alberto Arce Catacora deberá de defenderse con una medida extrema de detención preventiva… por el tiempo de cinco meses", sostuvo el magistrado.

Luis Arce en prisión preventiva

El juez Laura ordenó la reclusión del expresidente de izquierda en la prisión San Pedro, para presos comunes, en La Paz, donde deberá permanecer internado, en lo que avanza la investigación en su contra por los delitos de "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica".

De acuerdo con la Fiscalía, quien en un inicio pidió tres meses de preventiva, el economista de 62 años, cuando fue ministro de Morales, realizó desvío de fondos públicos a cuentas de dirigentes campesinos con la finalidad de desarrollar proyectos agrícolas, los cuales quedaron inconclusos. Esta anomalía se habría llevado a cabo a través del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Originarios (Fondioc), el cual fue cerrado en 2015 a causa de irregularidades.

Arce, quien atendió la audiencia desde un centro policial en La Paz, donde pasó las últimas noches desde que fue detenido, defendió su inocencia y afirmó ser víctima de una "persecución" política por parte del Gobierno del derechista Rodrigo Paz. "Yo soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos", enfatizó el exmandatario.

Su abogado, Jaime Tapia, alegó la edad de Arce y su cáncer de riñón, el cual le fue diagnosticado en 2017, para evitar su detención. "Se establece que lamentablemente tiene la enfermedad del cáncer y presenta un hipermetabolismo glucótico sugestivo de procesos secundarios y un linfoma", dijo tras invocar el artículo 68 de la Ley 369, que aseguran la atención médica preferencial para los ciudadanos de 60 años o más.

Noticia en desarrollo.

