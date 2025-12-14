La actriz sueco-peruana Francisca Aronsson reapareció para ofrecer disculpas públicas luego de la polémica generada por sus declaraciones sobre la ciudad boliviana de Riberalta. Sus comentarios, realizados durante una entrevista en el pódcast de YouTube con Kenji Fujimori, provocaron críticas por parte de usuarios en redes sociales.

Ante la controversia, la protagonista de 'Los patos y las patas' decidió pronunciarse mediante un video, en el que reconoció su error y expresó su pesar por el malestar causado. “Lo lamento mucho, profundamente de verdad”, señaló la actriz luego de que en el pódcast señaló que Riberalta era una "ciudad aburrida y pobre".

Aronsson se rectifica de sus declaraciones sobre Riberalta y destaca cualidades de la ciudad

Durante el pódcast, Francisca Aronsson contó que vivió aproximadamente un año en Riberalta, ciudad ubicada al norte amazónico de Bolivia, cerca de la frontera con Brasil. Explicó que sus padres se trasladaron allí debido a su trabajo en una ONG. En su relato, describió al lugar como un pueblo “muy pobre”, mencionando la falta de infraestructura y servicios, afirmaciones que generaron molestia entre ciudadanos del país vecino.

Tras las críticas, la actriz aseguró que reflexionó sobre lo dicho y conversó con sus padres para aclarar sus recuerdos. “Ha sido una pésima selección y expresión de palabras basadas en un vago e injusto recuerdo de infancia”, admitió, reconociendo que su percepción correspondía a la mirada de una niña de seis años y no a la realidad actual de la ciudad.

En su mensaje, Francisca Aronsson se rectificó en sus declaraciones y resaltó lo positivo de la ciudad. “Riberalta cuenta con una zona urbana, uno gran zona rural y bosques amazónicos donde habitan múltiples comunidades campesinas e indígenas, además de una enorme biodiversidad (...) Mis recuerdos mezclan lo que viví, lo que entendía con la mirada inocente de una niña y que pasaba mucho tiempo sola porque mis padres trabajaban arduamente en proyectos de seguridad alimentaria y servicios de salud en esos pasos”, señaló la actriz.

Actriz Aronsson ofrece disculpas y reflexiona sobre su infancia en Bolivia

La artista enfatizó que haber vivido en Riberalta fue una experiencia valiosa para ella y su familia, aunque como niña no logró comprenderla del todo. “Reconozco que era y es mi responsabilidad aclarar y actualizar estos recuerdos, especialmente si voy a hablar de ellos ante cualquier persona o público”, expresó.

Asimismo, destacó el impacto que tuvo el entorno amazónico en su formación personal y manifestó su deseo de volver algún día a Riberalta para reencontrarse con su gente y crear nuevos recuerdos, reiterando sus disculpas con respeto y sinceridad hacia la ciudad y sus habitantes.