Mundo

Los 7 países de América Latina que la Unesco acaba de reconocer por sus tradiciones culturales

La Unesco incorporó nuevas expresiones culturales de América Latina a su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial. Son 7 países los que recibieron el reconocimiento por mantener vivas sus tradiciones comunitarias.

América Latina cuenta con diversas expresiones culturales.
América Latina cuenta con diversas expresiones culturales. | Composición LR

América Latina se posiciona nuevamente como referente cultural global tras la más reciente sesión del Comité Intergubernamental de la Unesco, celebrada en Nueva Delhi, India. En esta edición de 2025, el organismo reconoció nuevas expresiones vivas que forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, valorando prácticas que conectan generaciones, territorios y memorias colectivas.

Durante el encuentro se examinaron 68 candidaturas de distintos continentes. Siete países latinoamericanos fueron incluidos en la lista gracias a manifestaciones representativas de su identidad, consolidando el rol de la región en la conservación del patrimonio vivo del planeta.

¿Cuáles son los países de América Latina que la Unesco acaba de reconocer por sus tradiciones culturales?

Las nuevas inscripciones reflejan la diversidad de las expresiones culturales de América Latina. Música, danza, espiritualidad y oficios tradicionales forman parte del conjunto de prácticas ahora protegidas por la Unesco.

  • Venezuela: el joropo fue inscrito como símbolo cultural del país. Esta manifestación une canto, baile y ejecución instrumental, y ha sido transmitida de generación en generación en los llanos.
  • Argentina: el cuarteto de Córdoba ingresó en la lista como género urbano con fuerte arraigo popular. Nacido en los años 40, ha definido parte de la identidad sonora de la provincia.
  • Perú: la ancestral Sarawja de Moquegua, practicada por el pueblo aymara, combina música y danza como expresión de memoria y cohesión social.
  • El Salvador: la Cofradía de las flores y las palmas de Panchimalco fue la primera tradición salvadoreña reconocida por la Unesco. Esta celebración mezcla herencia indígena y devoción mariana, destacando por sus procesiones y adornos florales.
  • Bolivia: la tradicional Fiesta de la Virgen de Guadalupe en Sucre fue valorada por su sincretismo religioso y artístico. Incluye música, danzas y expresiones populares profundamente arraigadas en la vida local.
  • México: se reconoció la multitudinaria representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, una manifestación de fe y teatro comunitario que moviliza a miles de participantes cada Semana Santa.
  • Chile: el circo de tradición familiar fue inscrito como espacio de creación, arte itinerante y transmisión oral. Esta forma de espectáculo ha perdurado gracias al traspaso generacional de saberes y oficios.

Aunque el artículo original menciona al son cubano como parte de la candidatura de El Salvador, esta asociación parece incorrecta. El son cubano pertenece culturalmente a Cuba, país que no figura entre los reconocidos en esta edición.

Desafíos de los países latinoamericanos para preservar sus tradiciones culturales

El reconocimiento cultural de la Unesco implica más que un galardón simbólico. Conlleva compromisos concretos para proteger estas prácticas frente a amenazas como la globalización, la pérdida de saberes ancestrales y el desplazamiento cultural.

En la misma sesión de la Unesco en Nueva Delhi, se incluyeron 11 elementos en la lista de salvaguardia urgente. Entre ellos, la artesanía ñai’ũpo de Paraguay y los sistemas constructivos en quincha y junta de embarre en Panamá, considerados en riesgo inminente de desaparición.

Los países deben implementar planes de acción sostenibles, fortalecer la educación cultural e incentivar la participación activa de las comunidades, quienes son las verdaderas portadoras del Patrimonio Cultural Inmaterial.

¿Cómo la Unesco reconoce las tradiciones culturales?

La inscripción en la lista de la Unesco responde a un proceso riguroso que evalúa el impacto cultural, social y simbólico de cada manifestación. Los Estados presentan sus candidaturas, que son examinadas por expertos internacionales bajo criterios como:

  • Transmisión oral y práctica viva.
  • Representación de la identidad colectiva.
  • Contribución a la diversidad cultural global.
  • Relevancia para la comunidad que la practica.

Actualmente, existen 788 expresiones inscritas de 150 países. A diferencia del patrimonio arquitectónico o arqueológico, estas prácticas no se conservan en vitrinas ni monumentos: viven en el día a día de las personas, en sus festividades, rituales, saberes y expresiones artísticas.

La inclusión en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad garantiza visibilidad internacional y facilita el acceso a recursos de protección, pero su sostenibilidad depende de la continuidad en el tiempo y del compromiso de las comunidades que las mantienen vivas.

