Juan Orlando Hernández respondió con otra denuncia: acusó al gobierno de Xiomara Castro de querer atentar contra su vida. | Composición LR

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes que el exmandatario Juan Orlando Hernández (JOH) estaría planificando un golpe de Estado y proclamar al ganador de las elecciones del pasado 30 de noviembre en un contexto de alta tensión política por la demora de los resultados oficiales. "Está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno", escribió Castro, sin presentar pruebas públicas, en X.

La mandataria convocó además a la ciudadanía y a organizaciones sociales a movilizarse para "defender el mandato popular" y rechazar cualquier intento golpista. "Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño (...) a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular", agregó.

Juan Orlando Hernández rechazó la acusación

Horas después, Juan Orlando Hernández rechazó categóricamente la acusación y calificó la denuncia presidencial como "completamente falsa". "No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional", escribió en su cuenta de X al afirmar que el señalamiento busca "sembrar pánico, desviar la atención y generar caos", una práctica que atribuyó al partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).

Hernández sostuvo que no tiene intención de regresar a su país en el corto plazo y pidió a la población concentrarse en el proceso electoral. "Honduras debe mantener la mirada firme en el escrutinio especial, esperando que el CNE declare el resultado oficial", señaló, insistiendo en que el desenlace debe darse por las vías institucionales y con observación nacional e internacional.

El expresidente también aseguró que posee información sobre un presunto plan para atentar contra su vida y la de su familia. "Responsabilizo directamente a los líderes del gobierno actual y a la cúpula de Libre por cualquier atentado, persecución o riesgo", advirtió, en una escalada verbal que elevó aún más la tensión política. Hernández permanece en Estados Unidos tras haber sido indultado por Donald Trump, pese a tener una orden de captura pendiente en Honduras, según confirmó a CNN el fiscal anticorrupción Luis Santos.

Honduras sigue sin un ganador de sus elecciones 2025

Las elecciones presidenciales hondureñas del 30 de noviembre siguen sin un ganador proclamado debido a la parálisis del escrutinio especial de actas con inconsistencias. Aunque el conteo general está cerca de completarse, la ley electoral obliga a revisar de forma separada miles de urnas observadas, un proceso que aún no ha podido iniciarse plenamente, según reportó Reuters.

Con el 99,8 % de las actas transmitidas, el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, lidera el conteo con 1.305.033 votos (40,54 %), seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 votos (39,19 %), una diferencia de poco más de 43.000 sufragios, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE). El margen es menor al número de votos contenidos en las urnas que deben pasar por escrutinio especial.

El retraso se debe, en parte, a que los partidos Libre y Liberal no han acreditado a todos sus representantes en las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), órganos encargados de revisar las actas cuestionadas. “Están ejerciendo actos ilícitos en los recintos del CNE”, denunció la consejera Cossette López-Osorio, mientras la presidenta del organismo, Ana Paola Hall, advirtió que el proceso enfrenta plazos legales que deben cumplirse. La OEA, por su parte, pidió iniciar el escrutinio “de inmediato” y calificó la demora como “injustificable”, según declaraciones recogidas por Reuters.