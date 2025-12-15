El único país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años

Además de la Navidad, las celebraciones tradicionales como el Día de Reyes y Semana Santa fueron renombradas. | AFP | Raúl Arboleda

América Latina posee un país dentro de su territorio que eliminó la Navidad de su calendario oficial, por ley, hace más de un siglo, en 1919. Esta decisión se dio en un contexto de plena democracia, donde los ciudadanos buscaron separar, bajo decreto legislativo, la religión del Estado y convertirse en una nación laica.

Además de la fiesta por el nacimiento de Jesús, la región también se encargó de suprimir las celebraciones por el Día de Reyes, Semana Santa y el Día de la Virgen María. Cabe resaltar que los ciudadanos del país no tienen prohibido celebrar estas festividades, simplemente no forman parte de los feriados nacionales.

¿Cuál es el país de Latinoamérica que "eliminó" la Navidad por ley?

Uruguay es el país que, por decisión parlamentaria, suprimió a la Navidad del calendario oficial de festividades en 1919, hace 106 años, tras asumir su postura como una región laica. Hoy en día, se celebra esta fecha, pero la ley uruguaya le cambió la denominación por el Día de la Familia.

El mismo destino fue a parar para el Día de Reyes, hoy llamado Día de los Niños (6 de enero); Semana Santa, ahora Semana de Turismo; y el Día de la Virgen María, que en pleno siglo XXI se conoce como el Día de las Playas (8 de diciembre). En el año mencionado, se secularizaron los feriados religiosos del cronograma general, debido al proyecto impulsado por el diputado Enrique Andreoli, del Partido Nacional.

Para entender el origen de esta decisión, que sin lugar a dudas fue tomada como objeto de estudio, la historia se remonta a 1861, 30 años después de constituirse la primera Carta Magna del país, fecha en la que se determinó que los cementerios dejarían de estar bajo el control de la Iglesia católica para ser administrados por el Estado.

En 1917, una nueva Constitución uruguaya formalizó la separación entre la Iglesia y el Estado, lo que garantizó la libertad de culto. Poco a poco, al pasar de los años, se fue marcando más la brecha entre la institución religiosa y el Gobierno, llegando incluso a afectar al matrimonio tradicional y dándole prioridad a las bodas civiles en 1885. Luego de 22 años, en 1907, se dio luz verde a la Ley de Divorcio y se retiraron las referencias a Dios del juramento de los congresistas. Sin embargo, la reforma más trascendente se concretó en 1909, cuando se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

"No profesemos ningún culto, pero tengamos la religión del porvenir, con la mirada fija en la estrella de la justicia, que nos alumbre; marchemos incesantemente preparando el establecimiento de la democracia, en la que el pueblo convertido en sacerdote y en rey tendrá por guía y por Dios a la libertad", dijo José Pedro Varela, impulsor de la educación laica, gratuita y obligatoria en el país, según rescató CNN.

¿Qué otros países no celebran la Navidad?

