HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ecuador cierra la frontera con Perú
Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 de influenza en Perú
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 de influenza en Perú     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 de influenza en Perú     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 de influenza en Perú     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Mundo

El único país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años

A nivel global, los países que no celebran e incluso prohíben la celebración de la Navidad suelen estar dirigidos por regímenes autoritarios.

Además de la Navidad, las celebraciones tradicionales como el Día de Reyes y Semana Santa fueron renombradas.
Además de la Navidad, las celebraciones tradicionales como el Día de Reyes y Semana Santa fueron renombradas. | AFP | Raúl Arboleda

América Latina posee un país dentro de su territorio que eliminó la Navidad de su calendario oficial, por ley, hace más de un siglo, en 1919. Esta decisión se dio en un contexto de plena democracia, donde los ciudadanos buscaron separar, bajo decreto legislativo, la religión del Estado y convertirse en una nación laica.

Además de la fiesta por el nacimiento de Jesús, la región también se encargó de suprimir las celebraciones por el Día de Reyes, Semana Santa y el Día de la Virgen María. Cabe resaltar que los ciudadanos del país no tienen prohibido celebrar estas festividades, simplemente no forman parte de los feriados nacionales.

TE RECOMENDAMOS

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Los 5 mejores destinos turísticos de América Latina para visitar en 2026: Perú destaca en el top pero no por Lima

lr.pe

¿Cuál es el país de Latinoamérica que "eliminó" la Navidad por ley?

Uruguay es el país que, por decisión parlamentaria, suprimió a la Navidad del calendario oficial de festividades en 1919, hace 106 años, tras asumir su postura como una región laica. Hoy en día, se celebra esta fecha, pero la ley uruguaya le cambió la denominación por el Día de la Familia.

El mismo destino fue a parar para el Día de Reyes, hoy llamado Día de los Niños (6 de enero); Semana Santa, ahora Semana de Turismo; y el Día de la Virgen María, que en pleno siglo XXI se conoce como el Día de las Playas (8 de diciembre). En el año mencionado, se secularizaron los feriados religiosos del cronograma general, debido al proyecto impulsado por el diputado Enrique Andreoli, del Partido Nacional.

Para entender el origen de esta decisión, que sin lugar a dudas fue tomada como objeto de estudio, la historia se remonta a 1861, 30 años después de constituirse la primera Carta Magna del país, fecha en la que se determinó que los cementerios dejarían de estar bajo el control de la Iglesia católica para ser administrados por el Estado.

En 1917, una nueva Constitución uruguaya formalizó la separación entre la Iglesia y el Estado, lo que garantizó la libertad de culto. Poco a poco, al pasar de los años, se fue marcando más la brecha entre la institución religiosa y el Gobierno, llegando incluso a afectar al matrimonio tradicional y dándole prioridad a las bodas civiles en 1885. Luego de 22 años, en 1907, se dio luz verde a la Ley de Divorcio y se retiraron las referencias a Dios del juramento de los congresistas. Sin embargo, la reforma más trascendente se concretó en 1909, cuando se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

"No profesemos ningún culto, pero tengamos la religión del porvenir, con la mirada fija en la estrella de la justicia, que nos alumbre; marchemos incesantemente preparando el establecimiento de la democracia, en la que el pueblo convertido en sacerdote y en rey tendrá por guía y por Dios a la libertad", dijo José Pedro Varela, impulsor de la educación laica, gratuita y obligatoria en el país, según rescató CNN.

PUEDES VER: No es México ni El Salvador: el país de América Latina con la economía que más depende de las remesas, según el BID

lr.pe

¿Qué otros países no celebran la Navidad?

Además de Uruguay, existen otros países a lo largo y ancho del planeta que no tienen a la Navidad como un feriado oficial en su calendario de festividades bajo sus respectivas legislaciones. Esta lista se conforma a partir de las siguientes regiones:

  • Arabia Saudita.
  • Afganistán.
  • Irán.
  • Somalia.
  • Yemen.
  • Corea del Norte.
Notas relacionadas
El país de América Latina con mayor porcentaje de Ninis, jóvenes que no estudian ni trabajan, según la OCDE: no es Brasil ni Chile

El país de América Latina con mayor porcentaje de Ninis, jóvenes que no estudian ni trabajan, según la OCDE: no es Brasil ni Chile

LEER MÁS
La historia del ecuatoriano de 123 años que busca ser reconocido como el hombre más longevo del mundo

La historia del ecuatoriano de 123 años que busca ser reconocido como el hombre más longevo del mundo

LEER MÁS
Ni el crepé ni la cremolada: los 5 mejores postres del mundo, según ranking internacional

Ni el crepé ni la cremolada: los 5 mejores postres del mundo, según ranking internacional

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ecuador cierra la frontera con Perú por alto flujo de inmigrantes, pero la reabre momentos después

Ecuador cierra la frontera con Perú por alto flujo de inmigrantes, pero la reabre momentos después

LEER MÁS
Tragedia en Colombia: al menos 16 escolares muertos y 20 heridos deja la caída de bus por un acantilado

Tragedia en Colombia: al menos 16 escolares muertos y 20 heridos deja la caída de bus por un acantilado

LEER MÁS
Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 42 heridos en playa de Australia

Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 42 heridos en playa de Australia

LEER MÁS
Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina que ubican entre los 10 más peligrosos del mundo: Perú no figura en la lista

Los 4 países de América Latina que ubican entre los 10 más peligrosos del mundo: Perú no figura en la lista

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

Mundo

Gobierno de Daniel Noboa cierra la frontera con Perú por alto flujo de inmigrantes que buscan entrar a Ecuador

Los 5 mejores destinos turísticos de América Latina para visitar en 2026: Perú destaca en el top pero no por Lima

Tragedia en Colombia: al menos 16 escolares muertos y 20 heridos deja la caída de bus por un acantilado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025