El Programa de Exención de Visado (VWP) facilita el ingreso a Estados Unidos sin necesidad de una visa tradicional para los ciudadanos de países que cumplan con criterios específicos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En poco tiempo, el listado ampliarse con la incorporación de otro país de América Latina.

Para acceder a este beneficio, es indispensable completar previamente el formulario del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA). Este paso es obligatorio y determina si la persona cumple con las condiciones del programa. En la región, solo Chile forma parte de esta iniciativa. Sin embargo, todo indica que otro país latinoamericano estaría próximo a integrarse al VWP.

¿Qué otro país de América Latina entraría al VWP?

Uruguay se convertiría en el próximo país de América Latina en sumarse al VWP. En noviembre de 2024, la Embajada de Estados Unidos informó que Uruguay alcanzó una tasa de rechazo de visas del 2,63 %, cifra que cumple con uno de los requisitos técnicos clave para avanzar hacia la inclusión en este beneficio migratorio.

Tras conocerse ese dato, las autoridades uruguayas señalaron que el país estaría en condiciones de iniciar el proceso formal para ingresar al VWP a partir de 2025. Sin embargo, aunque se trata de un avance importante, desde Washington todavía no se ha emitido una confirmación oficial ni se ha establecido una fecha concreta para que Uruguay sea incorporado al programa.

¿Qué tendría que pasar para que Uruguay ingrese?

Para ser aceptado en el VWP, Uruguay debe cumplir con una serie de condiciones:

Tasa de rechazo baja : Mantener un porcentaje reducido de rechazos en solicitudes de visa de turismo o negocios, específicamente por debajo del 3 %.

: Mantener un porcentaje reducido de rechazos en solicitudes de visa de turismo o negocios, específicamente por debajo del 3 %. Controles migratorios seguros : Contar con sistemas tecnológicos y procedimientos de vigilancia fronteriza que se ajusten a los estándares exigidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

: Contar con sistemas tecnológicos y procedimientos de vigilancia fronteriza que se ajusten a los estándares exigidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Colaboración en seguridad : Demostrar un compromiso activo con la cooperación internacional en temas de seguridad y control de fronteras.

: Demostrar un compromiso activo con la cooperación internacional en temas de seguridad y control de fronteras. Aprobación oficial de EE. UU.: Ser aprobado formalmente por el Departamento de Estado y el DHS como país miembro del programa.

¿Quiénes pueden ingresar a EE.UU. sin visa por el VWP?

Si bien el VWP permite ingresar a Estados Unidos sin necesidad de una visa tradicional, es fundamental que el motivo del viaje se ajuste a lo que establece este programa. Solo se puede usar esta autorización para ciertos fines, como los siguientes: