HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 16 de diciembre | LR+ Noticias

USA

El país de América Latina que se sumaría a Chile y que podría ingresar a Estados Unidos sin visa

Para que un país forme parte del programa de exención de visas de EE.UU., un país debe cumplir criterios como mantener baja tasa de rechazo de visas y demostrar colaboración en seguridad.

Ciudadanos pueden viajar sin visa a Estados Unidos gracias al programa VWP.
Ciudadanos pueden viajar sin visa a Estados Unidos gracias al programa VWP. | Difusión

El Programa de Exención de Visado (VWP) facilita el ingreso a Estados Unidos sin necesidad de una visa tradicional para los ciudadanos de países que cumplan con criterios específicos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En poco tiempo, el listado ampliarse con la incorporación de otro país de América Latina.

Para acceder a este beneficio, es indispensable completar previamente el formulario del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA). Este paso es obligatorio y determina si la persona cumple con las condiciones del programa. En la región, solo Chile forma parte de esta iniciativa. Sin embargo, todo indica que otro país latinoamericano estaría próximo a integrarse al VWP.

PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

lr.pe

¿Qué otro país de América Latina entraría al VWP?

Uruguay se convertiría en el próximo país de América Latina en sumarse al VWP. En noviembre de 2024, la Embajada de Estados Unidos informó que Uruguay alcanzó una tasa de rechazo de visas del 2,63 %, cifra que cumple con uno de los requisitos técnicos clave para avanzar hacia la inclusión en este beneficio migratorio.

Tras conocerse ese dato, las autoridades uruguayas señalaron que el país estaría en condiciones de iniciar el proceso formal para ingresar al VWP a partir de 2025. Sin embargo, aunque se trata de un avance importante, desde Washington todavía no se ha emitido una confirmación oficial ni se ha establecido una fecha concreta para que Uruguay sea incorporado al programa.

PUEDES VER: Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

lr.pe

¿Qué tendría que pasar para que Uruguay ingrese?

Para ser aceptado en el VWP, Uruguay debe cumplir con una serie de condiciones:

  • Tasa de rechazo baja: Mantener un porcentaje reducido de rechazos en solicitudes de visa de turismo o negocios, específicamente por debajo del 3 %.
  • Controles migratorios seguros: Contar con sistemas tecnológicos y procedimientos de vigilancia fronteriza que se ajusten a los estándares exigidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
  • Colaboración en seguridad: Demostrar un compromiso activo con la cooperación internacional en temas de seguridad y control de fronteras.
  • Aprobación oficial de EE. UU.: Ser aprobado formalmente por el Departamento de Estado y el DHS como país miembro del programa.

PUEDES VER: No es Chile ni Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

lr.pe

¿Quiénes pueden ingresar a EE.UU. sin visa por el VWP?

Si bien el VWP permite ingresar a Estados Unidos sin necesidad de una visa tradicional, es fundamental que el motivo del viaje se ajuste a lo que establece este programa. Solo se puede usar esta autorización para ciertos fines, como los siguientes:

  • Actividades profesionales o académicas: Esto incluye participar en conferencias, seminarios, programas de formación o cursos de corta duración.
  • Viajes de turismo o personales: Se permite viajar para hacer turismo, visitar a familiares o amigos, recibir atención médica o asistir a eventos culturales, deportivos o sociales.
Notas relacionadas
Kast llama "narcodictador" a Maduro y responde a su advertencia sobre migrantes venezolanos: "Me tienen sin cuidado"

Kast llama "narcodictador" a Maduro y responde a su advertencia sobre migrantes venezolanos: "Me tienen sin cuidado"

LEER MÁS
Presidenta de Honduras acusa a Juan Orlando Hernández de planear un golpe de Estado y proclamar al ganador de elecciones

Presidenta de Honduras acusa a Juan Orlando Hernández de planear un golpe de Estado y proclamar al ganador de elecciones

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina que tendrán mayor crecimiento económico en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina que tendrán mayor crecimiento económico en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

LEER MÁS
Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

LEER MÁS
Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de EE.UU. propone que extranjeros se tomen una selfie como prueba de que salieron legalmente del país

Gobierno de EE.UU. propone que extranjeros se tomen una selfie como prueba de que salieron legalmente del país

LEER MÁS
Trump lanza la Gold Card: cuánto cuesta la nueva visa milllonaria que ofrece la residencia en tiempo récord en EE.UU.

Trump lanza la Gold Card: cuánto cuesta la nueva visa milllonaria que ofrece la residencia en tiempo récord en EE.UU.

LEER MÁS
Gavin Newsom critica fuertemente a Trump por su manera de expresarse en público: “Es repugnante”

Gavin Newsom critica fuertemente a Trump por su manera de expresarse en público: “Es repugnante”

LEER MÁS
USCIS endurece requisitos para inmigrantes: tu solicitud sería rechazada por este error en tu foto de identidad

USCIS endurece requisitos para inmigrantes: tu solicitud sería rechazada por este error en tu foto de identidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

FC Cajamarca, club que está interesado en contratar a Hernán Barcos, estaría en aprietos financieros por no pagar a sus jugadores: ''No es la maravilla''

USA

Gobierno de EE.UU. propone que extranjeros se tomen una selfie como prueba de que salieron legalmente del país

Trump lanza la Gold Card: cuánto cuesta la nueva visa milllonaria que ofrece la residencia en tiempo récord en EE.UU.

Gavin Newsom critica fuertemente a Trump por su manera de expresarse en público: “Es repugnante”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025