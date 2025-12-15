Forbes publicó los destinos más valorados de América Latina por su conexión profunda con el entorno y las comunidades locales para visitar en 2026. | Composición LR

Forbes publicó los destinos más valorados de América Latina por su conexión profunda con el entorno y las comunidades locales para visitar en 2026. | Composición LR

El 2026 marcará un punto de inflexión para el turismo global. De acuerdo con Forbes, los viajeros buscan experiencias auténticas, contacto cultural, bienestar integral y destinos que ofrezcan significado más allá del lujo tradicional. América Latina, en particular, se consolida como una de las regiones más atractivas del mundo por su diversidad natural, su riqueza histórica y su creciente oferta de turismo sostenible.

En su más reciente reporte sobre viajes para 2026, la revista publicó los destinos más valorados de la región por su conexión profunda con el entorno y las comunidades locales. Por su parte, Condé Nast Traveler también compartió un listado de varias ciudades de África, Asia, Europa y Oceanía, y regiones latinoamericanas entre las más recomendadas.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Patagonia de Chile es el mejor destino turístico para visitar en 2026. Foto: Hola



Los 5 mejores destinos de América Latina para visitar en 2026, según Forbes

Según el ranking de Forbes Life, estos son los cinco destinos que lideran América Latina en 2026, elegidos por su capacidad de ofrecer experiencias transformadoras, naturaleza, cultura y hospitalidad de alto nivel:

Chile – Patagonia : destaca por la combinación de paisajes extremos, aventura al aire libre y lodges de lujo enfocados en la sostenibilidad. Torres del Paine se consolida como un referente mundial de turismo de naturaleza con alto estándar.

: destaca por la combinación de paisajes extremos, aventura al aire libre y lodges de lujo enfocados en la sostenibilidad. Torres del Paine se consolida como un referente mundial de turismo de naturaleza con alto estándar. Colombia – Cartagena : la ciudad caribeña vive una reinvención turística centrada en el slow travel, el bienestar y la preservación de su patrimonio histórico, lo que la posiciona como una “estrella en ascenso” en la región.

: la ciudad caribeña vive una reinvención turística centrada en el slow travel, el bienestar y la preservación de su patrimonio histórico, lo que la posiciona como una “estrella en ascenso” en la región. Brasil – Río de Janeiro : a pesar de ser un destino clásico, mantiene su atractivo por el auge de hoteles boutique, lujo urbano, gastronomía y una sofisticada oferta cultural en barrios como Ipanema y Leblón.

: a pesar de ser un destino clásico, mantiene su atractivo por el auge de hoteles boutique, lujo urbano, gastronomía y una sofisticada oferta cultural en barrios como Ipanema y Leblón. Costa Rica – Papagayo : esta península del Pacífico destaca por su propuesta de barefoot luxury, wellness regenerativo y experiencias exclusivas en contacto directo con la naturaleza.

: esta península del Pacífico destaca por su propuesta de barefoot luxury, wellness regenerativo y experiencias exclusivas en contacto directo con la naturaleza. Perú – Región andina: más allá de Lima, Forbes resalta una ruta cuidadosamente curada entre Cusco, el lago Titicaca y el altiplano, donde el lujo se expresa a través de la conexión cultural con comunidades locales y el patrimonio histórico.

El altiplano de Perú cierra el top 5 de mejores destinos turísticos en 2026. Foto: Incredible travel



Otros destinos turísticos latinoamericanos para visitar en 2026

Además del Top 5, Forbes identifica otros destinos latinoamericanos que ganarán relevancia en 2026 por su enfoque en experiencias personalizadas, bienestar y sostenibilidad:

México – Ciudad de México : epicentro cultural y gastronómico de la región, impulsado por la Copa Mundial de Fútbol 2026.

: epicentro cultural y gastronómico de la región, impulsado por la Copa Mundial de Fútbol 2026. Chile – Desierto de Atacama : paisajes extremos, cielos únicos y propuestas de lujo silencioso orientadas a la introspección.

: paisajes extremos, cielos únicos y propuestas de lujo silencioso orientadas a la introspección. Ecuador – Islas Galápagos : turismo de expedición, conservación ambiental y hospitalidad de alto nivel.

: turismo de expedición, conservación ambiental y hospitalidad de alto nivel. Argentina – Mendoza : destino enológico de clase mundial, con foco en slow luxury, gastronomía y experiencias sensoriales.

: destino enológico de clase mundial, con foco en slow luxury, gastronomía y experiencias sensoriales. Bolivia – Salar de Uyuni: escenarios surrealistas, turismo exclusivo y sensación de aislamiento privilegiado.

Los mejores lugares del mundo para visitar en 2026, según Condé Nast Traveler

En una lista global, Condé Nast Traveler también destacó destinos que combinan renovación cultural, naturaleza impactante y nuevas formas de viajar en 2026: