La llamada Gold Card o tarjeta dorada, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está en marcha. Su administración ha habilitado oficialmente el proceso para solicitar este visado especial, el cual ofrece una vía rápida hacia la residencia permanente en Estados Unidos, con la posibilidad de obtener la ciudadanía más adelante.

Este nuevo mecanismo migratorio está dirigido principalmente a personas extranjeras adineradas y representa uno de los cambios más significativos en las políticas de inmigración legal desde que Trump asumió su segundo mandato. La implementación de esta tarjeta ocurre en un contexto marcado por un endurecimiento generalizado de los demás canales de ingreso al país.

¿Cuánto cuesta la visa millonaria 'Gold Card'?

El proceso para acceder a la llamada visa dorada comienza con el pago de una tasa inicial de US$15.000, la cual no es reembolsable. Este primer desembolso cubre los costos administrativos de la evaluación de la solicitud. Si el Departamento de Seguridad Nacional aprueba el trámite, se deberá realizar un segundo pago de US$1 millón, un pago que es interpretado por la administración como una señal de que el solicitante "beneficiará sustancialmente a Estados Unidos”.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial, algunos postulantes podrían tener que asumir pagos adicionales, dependiendo de su situación particular. Asimismo, las empresas interesadas en contratar personal extranjero pueden aplicar a una versión empresarial del visado, la cual exige una inversión de US$2 millones por cada trabajador patrocinado.

Los beneficios de la Gold Card

Desde la Casa Blanca aseguran que este nuevo trámite migratorio podría completarse en cuestión de semanas, a diferencia de los años de espera que enfrentan quienes solicitan asilo o visas de trabajo tradicionales. En el caso de las empresas, estas tendrán la posibilidad de patrocinar trabajadores extranjeros mediante un aporte de US$2 millones, con la alternativa de transferir ese patrocinio a un costo reducido.

Por su parte, las personas que obtengan la aprobación accederán a la residencia permanente bajo las categorías vigentes basadas en el empleo, y la tarjeta tendrá validez en todos los Estados y territorios del país. Según las proyecciones oficiales, el Ejecutivo prevé entregar alrededor de 80.000 tarjetas doradas en la etapa inicial del programa, tal como lo adelantó el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Trump explicó que esta nueva iniciativa tiene como objetivo atender la demanda de compañías como Apple, que han reportado dificultades para incorporar a profesionales extranjeros formados en universidades de Estados Unidos. De acuerdo con estimaciones de Washington, el programa tendría un impacto económico considerable y podría generar ingresos fiscales por miles de millones de dólares.

Un reemplazo al programa EB-5

La Gold Card surge como una sustituto al antiguo programa EB-5, que por más de 30 años ofreció a los inversionistas extranjeros la posibilidad de obtener la residencia permanente en Estados Unidos a cambio de financiar proyectos que generaran empleo en el país. A diferencia del modelo anterior, esta nueva propuesta no exige la creación de puestos de trabajo ni establece un límite anual de beneficiarios, como sí lo hacía el programa aprobado por el Congreso.

Donald Trump ha defendido esta iniciativa como una herramienta para atraer a personas altamente calificadas que, según él, no lograban ingresar al país mediante los procesos tradicionales de visado. Además, ha destacado que el programa podría representar una importante fuente de ingresos para el Gobierno federal, al proyectar una recaudación potencial de varios miles de millones de dólares.