El presidente Miguel Díaz-Canel decretó dos días de luto tras la muerte de 32 cubanos en Venezuela. | AFP

El Gobierno de La Habana informó este domingo que 32 ciudadanos cubanos perdieron la vida durante los ataques ejecutados por fuerzas de Estados Unidos en Venezuela. Las acciones militares ocurrieron en la madrugada del sábado y culminaron con la captura y detención del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

"Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, el 3 de enero de 2026 perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano", señaló el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Decretan duelo por fallecimiento de ciudadanos cubanos

Díaz-Canel decretó dos días de luto por la muerte de ciudadanos cubanos ocurrida tras operación de Estados Unidos, que terminó con el traslado de Nicolás Maduro y de su esposa a Nueva York. Allí, este lunes, ambos deberán presentarse ante un juez para enfrentar acusaciones por presunto “narcoterrorismo”.

"Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones", añadió el gobierno de la isla.

Padrino acusó a EE.UU. de matar a miembros de seguridad de Maduro

En horas de la mañana, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que la mayoría de los escoltas y personal de seguridad que resguardaban a Maduro fueron “asesinados a sangre fría” por las fuerzas militares estadounidenses que concretaron la detención del líder chavista.

Pese a la gravedad de sus declaraciones, el funcionario no precisó cifras de muertos ni de heridos a raíz de los bombardeos realizados por Washington contra instalaciones militares y sedes gubernamentales en Caracas y en al menos tres regiones del país.

Casi dos días después de estos ataques —considerados inéditos en América Latina en las últimas décadas—, el único reporte oficial de víctimas mortales es el difundido por el gobierno de Cuba.