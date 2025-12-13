México no dejó de exportar derivados del petróleo al Perú, pero tampoco es su principal comercio

El conflicto diplomático entre Perú y México ocurre hace aproximadamente 3 años. Desde el asilo otorgado a la familia de Pedro Castillo por México tras el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, pasando por la falta de cordialidad en la cumbre APEC 2024, hasta el actual 2025, cuando México otorga nuevamente un asilo para Betssy Chávez en su embajada, pero que Perú ha negado el salvoconducto.

Debido a estas fricciones entre decisiones políticas de ambos países, se presumió que el comercio entre ambos países hispanohablantes se verían afectados con un déficit de exportaciones e importaciones, lo que debilitaría su economía.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que, supuestamente, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, habría cancelado toda importación de petróleo a territorio peruano como respuesta a los comentarios y demostraciones del mandatario temporal, José Jerí, quien comentó que, de ser necesario, entrarían a la Embajada de México "a la fuerza". No obstante, el petróleo mexicano no dejó de exportarse; pero es, de lejos, la materia prima fundamental que envía México.

México si exporta derivados del petróleo, pero Perú vende mucho más

Ante la interrogativa, realizamos una consulta al portal de Secretaria de Economía de México sobre los productos que exporta al Perú y cuál es su porcentaje mayoritario sobre la materia más solicitada por los peruanos.

Los principales productos que envía México al Perú en este 2025 son monitores y proyectores (11.8%), automóviles (9.15%), barras de hierro (7.47%), preparaciones capilares (4.07%) y máquinas de unidades de procesamiento de datos (3.66%). Entonces, ¿en qué puesto se encuentra el petróleo o derivados?

Exportación de México a Perú desde setiembre de 2025. Foto: Secretaría de Economía de México.

Según el portal de Economía de México, desde setiembre de 2025, del total de exportación de México a Perú, el 0.75% son aceites de petróleo o minerales bituminosos, que sirven desde betunes hasta la creación de asfaltos. Le sigue, con el 0.15%, minerales como Cinc y sus concentrados.

Aunque no lo parezca, este envío de derivados del petróleo al Perú es, en realidad, un aumento en 2 años. Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), México en el 2023 enviada 0.37% de petróleo refinado, por lo que, en la actualidad, significaría un aumento del 0.38% al 2025, es decir, más del doble. No obstante, no es el ingreso primordial de petróleo neto al Perú, pero sí en viceversa.

Exportación entre México y Perú el 2023. Foto: OEC.

De vuelta a la Secretaría de Economía de México, del total de importaciones adquiridas por el Estado mexicano al Perú en el 2025, el 55.8% es gas de petróleo, siguiéndole alimentos, como productos agrios (cítricos) frescos o secos (6.37%), el estaño en bruto (4.65%) y el cobre refinado y aleaciones (4.69%).

Importaciones de México a Perú. Foto: Secretaría de Economía de México.

Conclusión

México no dejó de exportar petróleo al Perú, mucho menos es su principal importador de esta materia prima y sus derivados. A través de la página de transparencia de la Secretaría de Economía de México, se identificó que el petróleo mexicano solo corresponde al 0.75% del total de exportación al Perú; mientras que México compra (importa) US$ 83.300 millones en gas de petróleo peruano, que corresponde al 55.8% del total de importación. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

