Comienza el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Chile     
Espectáculos

Karina Jordan y su esposo Diego Seyfarth celebran haber obtenido la residencia mexicana: "Luego de 4 años de interminables papeleos"

La actriz Karina Jordan y su esposo compartieron su alegría al obtener la residencia mexicana, un logro que les permitirá seguir desarrollando su carrera artística en el país.

Karina Jordan y Diego Seyfarth celebran residencia mexicana. Foto: composición LR/Instagram
Karina Jordan y Diego Seyfarth celebran residencia mexicana. Foto: composición LR/Instagram

La actriz peruana Karina Jordan y su esposo, el actor Diego Seyfarth, compartieron su felicidad tras anunciar que finalmente obtuvieron la residencia mexicana, luego de enfrentar un extenso proceso de trámites que se prolongó por cuatro años. La noticia la publicaron a través de sus redes sociales, en el que ambos se mostraron emocionados por este importante logro.

Un día antes del anuncio oficial, Karina Jordan ya había dejado entrever este momento especial con una publicación en la que escribió: “Venimos hace años soñando juntos, con los ojos abiertos”, acompañada de fotografías disfrutando de su estadía en México junto con Tommy Párraga.

Publicación de Diego Seyfarth y Karina Jordan. Foto: Instagram

Publicación de Diego Seyfarth y Karina Jordan. Foto: Instagram

lr.pe

Karina Jordan y su esposo obtienen la residencia mexicana

Karina Jordan y Diego Seyfarth compartieron imágenes en sus redes sociales celebrando la obtención de la residencia, dejando ver su alegría tras culminar un proceso que demandó tiempo, paciencia y constancia. A este logro también se sumó el actor y director Tommy Párraga, protagonista de la película 'Canción sin nombre' de Netflix, quien recibió el mismo documento migratorio.

“Luego de 4 años de interminables papeleos, idas y venidas, al fin somos residentes mexicanos”, escribió Diego Seyfarth en una publicación, mensaje que recibió felicitaciones de seguidores y colegas como Stephanie Orúe, Érika Villalobos, Tatiana Astengo y Yiddá Eslava.

lr.pe

¿Quién es Diego Seyfarth, el esposo de Karina Jordan?

Diego Carlos Seyfarth es un actor y músico peruano de ascendencia alemana. Contrajo matrimonio civil con Karina Jordan en el año 2020, y posteriormente celebraron su boda religiosa en 2022. Ambos se conocieron en el ámbito artístico y compartieron pantalla en la exitosa novela peruana 'Ven, baila quinceañera' en América Televisión.

El actor participó en diversas producciones nacionales e internacionales, entre ellas las series y películas 'Unter Uns', 'Te volveré a encontrar' y 'En la piel de Alicia', consolidando su trayectoria actoral fuera del Perú. Junto a Karina Jordan, ha apostado por ampliar sus horizontes profesionales en México, donde desarrollarán sus proyectos personales y profesionales.

