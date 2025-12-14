Jeannette Jara reconoce su derrota ante Kast en las elecciones presidenciales de Chile: “La democracia habló fuerte y claro”
La candidata de izquierda agradeció a quienes respaldaron su candidatura y aseguró que continuará trabajando por avanzar hacia una mejor calidad de vida en el país.
La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, reconoció públicamente su derrota electoral y afirmó que el resultado reflejó la voluntad ciudadana, al señalar que “la democracia habló fuerte y claro”. Además, informó que se comunicó con el presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito “por el bien de Chile”.
En su mensaje, Jara agradeció a quienes respaldaron su candidatura y fueron convocados por su proyecto político. Además, aseguró que continuará trabajando para avanzar hacia una mejor calidad de vida en el país. "Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", expresó, reafirmando su compromiso con sus seguidores y con la vida democrática de Chile.
