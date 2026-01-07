HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump sobre la OTAN: "Sin mi participación, Rusia tendría toda Ucrania ahora mismo"

Además, el presidente de Estados Unidos reclamó, una vez más, que no se le otorgó el Premio Nobel de la Paz pese a que "terminó ocho guerras".

Mensaje del presidente Donald Trump sobre la influencia que ejerce EE. UU. en la OTAN.
MANDEL NGAN / AFP

El presidente Donald Trump se atribuyó haber evitado que Moscú tomara Kiev en un mensaje dirigido a la OTAN. "Sin mi participación, Rusia tendría toda Ucrania ahora mismo", escribió en Truth Social. Además, el líder republicano aseveró que, pese a haber terminado "ocho guerras", no recibió el Premio Nobel de la Paz. "Lo que importa es que salvé millones de vidas", añadió.

Nota en desarrollo...

