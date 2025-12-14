Manifestantes frente a las oficinas presidenciales húngaras durante una manifestación para exigir la renuncia del Primer Ministro de Hungría. | Ferenc Isza / AFP

Miles de personas se manifestaron el último sábado 13 de diciembre en Budapest, Hungría, para exigir la dimisión del primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán, tras la revelación de graves casos de abuso y maltrato de menores en hogares infantiles y centros correccionales del país.

Las movilizaciones reflejan el fuerte impacto que ha generado la difusión de vídeos y documentos que evidencian agresiones físicas y abusos en contra de niños bajo tutela estatal. Este escándalo ha puesto entredicho la gestión y responsabilidad del gobierno.

Multitudinaria protesta en Budapest

La manifestación, convocada bajo el lema "¡Basta ya! Manifestación en defensa de los menores", fue organizada por Péter Magyar, líder del partido opositor Tisza y principal rival político de Orbán. Según estimaciones del portal independiente 444.hu, los manifestantes marcharon por el centro de la capital húngara hasta la sede de la oficina del primer ministro, ubicada en el barrio de Castillo de Buda.

Durante su intervención ante los manifestantes, Magyar acusó al Ejecutivo de ser incapaz de proteger a los niños y afirmó que, en una democracia, escándalos de esta magnitud deberían implicar la renuncia tanto del primer ministro como del presidente, Tamás Sulyok.

"¿Cómo pueden permitir que en este país se golpee, se humille, se viole y se mate de hambre a los niños en lugares que deberían ser seguros para ellos? ¿Cómo pueden permitir esto?", cuestionó el opositor húngaro. Además, tras este escándalo, Magyar augura que el gobierno del partido de Orbán, Fidesz, que lleva en el poder desde el 2010, está por acabar.

Denuncias y reacción del gobierno

El escándalo estalló tras la publicación de varios vídeos en los que se observa a empleados de un centro correccional de Budapest agrediendo físicamente a menores, así como la reciente difusión de un informe elaborado en 2021 que documenta unos 3.300 presuntos casos de abuso en hogares infantiles. El documento señala además que más de 300 niños habrían sufrido abuso sexual y advierte que los casos oficialmente denunciados podrían ser solo una cuarta parte del total real.

El primer ministro Orbán negó que se hubieran cometido delitos, aunque posteriormente el Gobierno decretó la supervisión policial de estos centros. El Ministerio del Interior aseguró que el informe fue remitido en 2022 a los responsables de los servicios especializados y que se presentaron más de 3.400 denuncias por sospechas de maltrato.