Mundo

Nepal: protestas contra el bloqueo de redes sociales y la corrupción dejan al menos 16 muertos

Las redes sociales que siguen en funcionamiento, entre ellas TikTok, están repletas de videos que cuestionan los lujos de los hijos de políticos en Nepal.

Más de cien personas han terminado heridas producto de estas manifestaciones.
Más de cien personas han terminado heridas producto de estas manifestaciones. | Foto: AFP

Al menos 16 personas murieron y un centenar resultaron heridas en la ciudad de Katmandú, capital de Nepal, cuando la policía dispersó una manifestación que tenía como objetivo protestar contra del bloqueo de las redes sociales y la corrupción.

"Desgraciadamente, dieciséis personas fallecieron, según datos de los hospitales. Otras cien fueron hospitalizadas, entre ellas varios policías", declaró Shekhar Khanal, un portavoz del cuerpo armado a AFP.

¿Por qué se produjo la protesta?

La protesta se produjo luego de que el Ministerio de Comunicación y Tecnologías de la Información anunciara el bloqueo de 26 plataformas, entre ellas Facebook, Youtube, X y Linkedin, por no registrarse ante su administración conforme a la ley.

El gobierno nepalí había dado a las empresas gestoras de redes sociales un plazo de siete días para registrarse ante sus servicios, designar un representante local y una persona encargada de gestionar los posibles litigios derivados de su uso.

La decisión se tomó en aplicación de un fallo en ese sentido emitido en 2023 por la Corte Suprema, máxima instancia judicial del país.

"Estamos aquí para denunciar el bloqueo de las redes sociales, pero esa no es nuestra única motivación. También denunciamos la corrupción institucionalizada en Nepal", declaró Yujan Rajbhandari, un estudiante de 24 años.

Desde que entró en vigor el bloqueo, las plataformas que siguen en funcionamiento, como Tik Tok, están repletas de videos que cuestionan la vida lujosa de los hijos de políticos.

Policía habría usado munición real

Las fuerzas de seguridad intervinieron a miles de personas que se acercaban al Parlamento. Aunque el acceso al edificio estaba bloqueado, varios de los manifestantes trataron de atravesar el cordón de seguridad establecido por la policía.

"Utilizamos gases lacrimógenos y cañones de agua cuando los manifestantes entraron en la zona prohibida", justificó el portavoz del cuerpo de seguridad a AFP.

Según testimonios publicados por los medios locales, la policía habría utilizado munición real contra la multitud para poder contenerla. No obstante, AFP no pudo confirmar esta información.

Durante la tarde, todavía seguían produciéndose enfrentamientos en las calles de la capital de Nepal, donde la policía intentaba dispersar al último grupo de manifestantes. El gobierno de Khadga Prasad Oli planea reunirse para evaluar la situación.

