Mundo

Hungría: miles de personas desafían la prohibición del gobierno y participan en marcha del Orgullo

A pesar de la prohibición del evento, los participantes se manifestaron en nombre de la libertad y contra las restricciones impuestas por el gobierno conservador de Viktor Orban.

Entre 7000 y 8000 personas participaron de esta marcha del orgullo en Hungría.
Entre 7000 y 8000 personas participaron de esta marcha del orgullo en Hungría. | Foto: AFP

Miles de personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+ salieron a las calles de Pécs, una ciudad al sur de Hungría, para celebrar la marcha del orgullo, desafiando la prohibición impuesta por las autoridades.

Según detalla AFP, el cortejo, compuesto por entre 7.000 y 8.000 personas, partió a primera hora del centro de esta gran ciudad universitaria, una de las 5 más grandes de Hungría, bajo un cielo azul y al son de música animada.

PUEDES VER: Hungría prohíbe Marcha del Orgullo en medio de represión contra colectivo LGTBIQ+

lr.pe

Prohibición contribuyó a que asista más gente

"Estoy aquí porque, desgraciadamente, esta manifestación ya no concierne solo a la comunidad LGTBIQ+, sino a la restricción de nuestros derechos humanos fundamentales", dijo Bence Toth, un estudiante de 18 años, quien está seguro que la prohibición del desfile contribuyó a engrosar sus filas.

"Venimos para defender nuestras libertades fundamentales", manifestó, por su parte, Edit Sinko, una profesora y psicóloga de 58 años.

"No formo parte directamente de las organizaciones o de la comunidad LGTBIQ+, pero muchos de mis alumnos y de mis amigos sí forman parte. Y no entiendo por qué deberían prohibirlo", comentó.

Peter Heindl, abogado y activista de los derechos humanos, comentó que sortearon la prohibición de manifestarse declarando el desfile una concentración contra la superpoblación de animales salvajes, responsables y víctimas de numerosos accidentes de tráfico

"Sin embargo el recorrido es idéntico al previsto para la marcha del orgullo", añadió Heindl.

PUEDES VER: Hong Kong: rechazan proyecto para otorgar derechos a parejas del mismo sexo casadas en el extranjero

lr.pe

Gobierno conservador de Hungría prohibió estas marchas

La Pécs Pride, como se llamó a esta marcha del orgullo, había sido prohibida por la policía de Hungría el pasado 6 de septiembre y después por el Tribunal Supremo el 15 de septiembre.

El ayuntamiento de Pécs anunció que sus participantes se exponían a multas. En junio, más de 200.000 personas participaron en la marcha del orgullo de Budapest, desafiando también la prohibición de la policía.

En nombre de la protección de la infancia, el gobierno del Viktor Orban adoptó una ley para prohibir manifestaciones como estas, un nuevo paso en su política de limitar los derechos fundamentales de las minorías sexuales y de género.

