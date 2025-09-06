HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Hungría prohíbe Marcha del Orgullo en medio de represión contra colectivo LGTBIQ+

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró ilegal la celebración de reuniones que promuevan la homosexualidad. Sin embargo, los organizadores de la Marcha del Orgullo afirmaron que seguirán adelante con el evento.

Aunque fue prohibida, la Marcha del Orgullo en Budapest se llegó a realizar. En octubre planean hacer otra en Pécs.
Aunque fue prohibida, la Marcha del Orgullo en Budapest se llegó a realizar. En octubre planean hacer otra en Pécs. | Foto: AFP

La policía de Hungría prohibió una Marcha del Orgullo que planea realizarse en octubre en una ciudad del sur del país. A pesar de la negativa, los organizadores aseguraron que no serán "silenciados" y que seguirán adelante con el evento.

La decisión se produce después de que Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, conocido por su ofensiva contra los derechos LGTBQ+, prohibiera la marcha del Orgullo en Budapest el pasado junio. Sin embargo, el evento se realizó y registró un número récord de asistentes.

¿Por qué se prohibió la Marcha del Orgullo en Hungría?

La Marcha del Orgullo está programada para el 4 de octubre de 2025 en Pécs, una de las cinco ciudades más grandes de Hungría. Los organizadores la presentan como el único desfile de relevancia anual que se realiza fuera de la capital.

La policía húngara justificó su decisión citando las enmiendas a las leyes y a la Constitución aprobadas este año que convierten en ilegal la celebración de reuniones que promuevan la homosexualidad.

Viktor Orbán, un político ultraconservador que gobierna Hungría desde 2010, ha invocado la “protección infantil” para justificar su campaña contra los derechos LGTBQ+ en este país, miembro de la Unión Europea.

"La prohibición es un golpe severo", señaló en un comunicado Diverse Youth Network, la asociación que organiza la Marcha del Orgullo. Pese a la negativa, se han comprometido a seguir adelante con la celebración en la fecha original.

"Nos negamos a ser silenciados. No nos dejaremos intimidar. No permitiremos que nuestros derechos sean pisoteados" afirmaron.

Críticas por represión contra colectivo LGTBIQ+

La prohibición de la Marcha del Orgullo en Budapest, que finalmente se realizó sin contratiempos, fue considerada un duro revés para los derechos de la comunidad LGTBQ+. La Unión Europea expresó duras críticas que fueron respaldadas por varios líderes del bloque.

Según los organizadores, más de 200.000 personas participaron el 28 de junio de 2025 en la Marcha del Orgullo en Budapest, capital de Hungría, desafiando la prohibición impuesta por el primer ministro Viktor Orbán.

En aquel entonces, el gobierno aseguró que no tomaría medidas contra los participantes; sin embargo, el alcalde de Budapest fue interrogado como sospechoso por haber organizado el desfile. De llegar a ser hayado culpable, podría pasar un año de prisión.

