Este país europeo no exige ciudadanía y es muy accesible para latinos: se puede trabajar y vivir legalmente

Las personas que desean emigrar a Europa tienen una oportunidad para residir en el continente sin cumplir con los requisitos habituales, como la ciudadanía o permisos complejos. En particular, Hungría destaca como uno de los destinos que no exige la ciudadanía para obtener residencia temporal.

Lo sorprendente de esta opción es que Hungría ofrece un bajo costo de vida y la posibilidad de obtener una visa Working Holiday, que permite trabajar de manera legal y residir en el país por un período máximo de 12 meses.

Las condiciones que se requieren para emigrar a Hungría

Para residir en este país europeo es fundamental solicitar una visa Working Holiday, que permite viajar, trabajar por al menos seis meses y vivir hasta un año. Además, esta visa ofrece la ventaja de poder realizar cursos de capacitación o estudios durante un período mínimo de seis meses o durante toda la estadía en el país.

En relación a ello, para aprovechar los beneficios de la visa Working Holiday, el sitio "Yo Me Animo", que brinda información sobre residencias y trabajos en el exterior, destaca una serie de requisitos que deben cumplir los extranjeros para poder acceder a ella. Entre las condiciones principales están ser argentino, tener entre 18 y 35 años inclusive, contar con pasaporte vigente, no haber obtenido antes esta visa y no contar con antecedentes penales.

Este es el proceso para obtener la visa Working Holiday para Hungría y el costo de vida

La fecha establecida para que los argentinos puedan solicitar la visa para viajar a Hungría comenzó el 1 de marzo de este año. Según el portal “Yo Me Animo”, se ofrecerán únicamente 200 cupos, y la solicitud debe realizarse con al menos tres meses y 40 días de anticipación respecto a la fecha prevista de viaje.

Según datos publicados por "Datos Macro", el salario mínimo en Hungría para abril de 2025 es de 707 euros mensuales, equivalentes a aproximadamente 804 dólares estadounidenses. En contraste, el salario promedio de un trabajador en el país supera los 1,300 euros, es decir, alrededor de 1,412 dólares. Respecto al costo de vida, según la información proporcionada por "Yo Me Animo", quienes residen en Hungría deben afrontar los siguientes gastos mensuales: alquiler (300-600 euros), comida (90 euros), transporte (27 euros), extras (60 euros), en total (477-777 euros).