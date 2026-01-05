Barry Pollack informó que, por el momento, no solicitará la libertad bajo fianza para Nicolás Maduro. | Foto: composición LR/AFP

Barry Pollack informó que, por el momento, no solicitará la libertad bajo fianza para Nicolás Maduro. | Foto: composición LR/AFP

El abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, comunicó en un tribunal de Nueva York que no pedirá la libertad bajo fianza para el expresidente de Venezuela. La declaración se produjo después de que el sucesor de Hugo Chávez se declarara inocente de todos los cargos que enfrenta en Estados Unidos.

Aunque Pollack no descartó solicitar este beneficio penal. Además, declaró ante el juez federal Alvin Hellerstein que el líder chavista presenta "ciertos problemas de salud que necesitarán atención". El abogado de Cilia Flores sostuvo que su defendida presenta "lesiones importantes" que se produjeron durante su detención.

TE RECOMENDAMOS DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Israel acusa a Maduro de lavar dinero en Venezuela en beneficio del grupo libanés Hezbollah e Irán

Maduro tuvo su primera audiencia en EE. UU.

Maduro y su esposa aparecieron en público vestidos con uniformes oscuros, ubicándose en un asiento de separación durante el juicio. Los acusados se manifestaron como inocentes durante su comparecencia ante el tribunal del distrito sur de Nueva York. "Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", declaró el exdictador.

El heredero de Hugo Chávez enfrenta en Estados Unidos cuatro cargos federales que incluyen conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína. Asimismo, se le imputa la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como la conspiración para poseer estos artefactos en apoyo a actividades delictivas.

Las acusaciones sobre Maduro también señalan su colaboración con organizaciones criminales que han sido catalogadas como terroristas por el gobierno estadounidense. Por su parte, Flores se encuentra bajo investigación por supuestos vínculos con operaciones de respaldo logístico y financiero a la misma organización delictiva, de acuerdo con documentos judiciales referidos por medios de comunicación de EE. UU.

PUEDES VER: El Pentágono asegura que casi 200 soldados participaron en operativo en Caracas que logró la captura de Maduro

¿Quién es Barry Pollack, el abogado de Nicolás Maduro?

Barry J. Pollack se destaca como uno de los abogados litigantes más prominentes en Estados Unidos. Con más de tres décadas de experiencia, Pollack ha defendido a una amplia gama de clientes, desde ejecutivos y altos funcionarios gubernamentales hasta corporaciones y diversas organizaciones, en juicios e investigaciones que suelen ser delicados y de gran notoriedad.

En particular, en 2024, Pollack tomó la defensa de Julian Assange, quien había sido acusado por la extensa divulgación de documentos confidenciales del gobierno estadounidense. El abogado afirmó que una condena en este caso representaría un grave precedente para la libertad de prensa y calificó la situación como una acción 'sin precedentes'. A mediados de ese año, Assange logró recuperar su libertad tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad.