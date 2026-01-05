HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     
Mundo

Abogado de Nicolás Maduro no solicitará la libertad bajo fianza para el exdictador de Venezuela tras juicio en EE. UU.

El exmandatario venezolano permanecerá en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, según lo dictaminado por el juez Alvin Hellerstein, quien programó una nueva comparecencia para el 17 de marzo.

Barry Pollack informó que, por el momento, no solicitará la libertad bajo fianza para Nicolás Maduro.
Barry Pollack informó que, por el momento, no solicitará la libertad bajo fianza para Nicolás Maduro. | Foto: composición LR/AFP

El abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, comunicó en un tribunal de Nueva York que no pedirá la libertad bajo fianza para el expresidente de Venezuela. La declaración se produjo después de que el sucesor de Hugo Chávez se declarara inocente de todos los cargos que enfrenta en Estados Unidos.

Aunque Pollack no descartó solicitar este beneficio penal. Además, declaró ante el juez federal Alvin Hellerstein que el líder chavista presenta "ciertos problemas de salud que necesitarán atención". El abogado de Cilia Flores sostuvo que su defendida presenta "lesiones importantes" que se produjeron durante su detención.

TE RECOMENDAMOS

DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Israel acusa a Maduro de lavar dinero en Venezuela en beneficio del grupo libanés Hezbollah e Irán

lr.pe

Maduro tuvo su primera audiencia en EE. UU.

Maduro y su esposa aparecieron en público vestidos con uniformes oscuros, ubicándose en un asiento de separación durante el juicio. Los acusados se manifestaron como inocentes durante su comparecencia ante el tribunal del distrito sur de Nueva York. "Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", declaró el exdictador.

El heredero de Hugo Chávez enfrenta en Estados Unidos cuatro cargos federales que incluyen conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína. Asimismo, se le imputa la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como la conspiración para poseer estos artefactos en apoyo a actividades delictivas.

Las acusaciones sobre Maduro también señalan su colaboración con organizaciones criminales que han sido catalogadas como terroristas por el gobierno estadounidense. Por su parte, Flores se encuentra bajo investigación por supuestos vínculos con operaciones de respaldo logístico y financiero a la misma organización delictiva, de acuerdo con documentos judiciales referidos por medios de comunicación de EE. UU.

PUEDES VER: El Pentágono asegura que casi 200 soldados participaron en operativo en Caracas que logró la captura de Maduro

lr.pe

¿Quién es Barry Pollack, el abogado de Nicolás Maduro?

Barry J. Pollack se destaca como uno de los abogados litigantes más prominentes en Estados Unidos. Con más de tres décadas de experiencia, Pollack ha defendido a una amplia gama de clientes, desde ejecutivos y altos funcionarios gubernamentales hasta corporaciones y diversas organizaciones, en juicios e investigaciones que suelen ser delicados y de gran notoriedad.

En particular, en 2024, Pollack tomó la defensa de Julian Assange, quien había sido acusado por la extensa divulgación de documentos confidenciales del gobierno estadounidense. El abogado afirmó que una condena en este caso representaría un grave precedente para la libertad de prensa y calificó la situación como una acción 'sin precedentes'. A mediados de ese año, Assange logró recuperar su libertad tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad.

Notas relacionadas
El Pentágono asegura que casi 200 soldados participaron en operativo en Caracas que logró la captura de Maduro

El Pentágono asegura que casi 200 soldados participaron en operativo en Caracas que logró la captura de Maduro

LEER MÁS
China pide la liberación inmediata de Nicolás Maduro y expresa su preocupación de que EE. UU. ataque el derecho internacional

China pide la liberación inmediata de Nicolás Maduro y expresa su preocupación de que EE. UU. ataque el derecho internacional

LEER MÁS
Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Trump rechazó apoyar a María Corina Machado por aceptar el Premio Nobel de la Paz, revela The Washington Post

Trump rechazó apoyar a María Corina Machado por aceptar el Premio Nobel de la Paz, revela The Washington Post

LEER MÁS
China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

LEER MÁS
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Nicolás Maduro tras la captura de Estados Unidos

Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Nicolás Maduro tras la captura de Estados Unidos

LEER MÁS
Audiencia de Maduro: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

Audiencia de Maduro: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

LEER MÁS
Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Crímenes contra transportistas: sicarios asesinan a mototaxista en SJL y otro en Breña por cupos de S/5

¿Por qué Donald Trump amenazó a Colombia, Cuba y México tras la captura de Nicolás Maduro?

Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga durante un romántico viaje en Roma: "Mil veces sí"

Mundo

¿Por qué Donald Trump amenazó a Colombia, Cuba y México tras la captura de Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes de los cargos en su audiencia en Nueva York

Hijo de Nicolás Maduro envía mensaje al exdictador en el Parlamento de Venezuela: "La patria está en buenas manos, papá"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Abogados colegiados pagarán 11 mil soles para que puedan postular como representante ante el JNE

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025