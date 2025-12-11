HOYSuscripcion LR Focus

Las propuestas de Jeannette Jara: este es el plan de gobierno de la representante del oficialismo en Chile

Jeannette Jara, exministra de Gabriel Boric, ha señalado a lo largo de la campaña, que, en caso de resultar electa, gobernará "para todos los chilenos y chilenas".

La candidata de izquierda, Jeannette Jara, busca ser la nueva presidenta de Chile.
La candidata de izquierda, Jeannette Jara, busca ser la nueva presidenta de Chile. | AFP

La candidata Jeannette Jara, quien representa a la coalición Unidad por Chile, propone un programa de gobierno orientado a mantener a la izquierda y la centroizquierda al frente del país tras las elecciones presidenciales. En estos comicios, programados para el domingo 14 de diciembre, la ciudadanía elegirá al sucesor del presidente Gabriel Boric.

Con una trayectoria como exministra de Trabajo durante la actual administración y militante del Partido Comunista, Jara ha reiterado a lo largo de la campaña que, en caso de resultar electa, su gestión se enfocará en todos los chilenos y chilenas, sustentada en los principios y propuestas impulsadas por los sectores progresistas del país. A continuación te presentamos una lista de sus propuestas:

En materia económica

Durante su gestión en el Ministerio del Trabajo, Jara impulsó reformas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, una normativa contra el acoso en el entorno laboral y la reforma del sistema de pensiones. También encabezó la negociación que permitió aumentar el salario mínimo a 539.000 pesos chilenos (alrededor de US$579).

Con base en esta trayectoria, la candidata del oficialismo propone una de las medidas más ambiciosas de su campaña: el “Ingreso Vital”. Esta iniciativa busca asegurar un ingreso mensual de 750.000 pesos (cerca de US$800) como una forma de garantizar que los trabajadores puedan cubrir el costo real de vida en Chile.

Su programa también contempla una rebaja del 20 % en las tarifas eléctricas y la implementación de una franja de consumo básico con descuentos de hasta el 40 %. Además, propone eliminar el uso de la Unidad de Fomento (UF) en áreas sensibles como salud y educación, al tiempo que promete fortalecer a las pequeñas y medianas empresas a través de mayor apoyo estatal.

En materia de seguridad

La seguridad ciudadana es uno de los temas centrales del debate electoral. En respuesta a esta preocupación, Jara propone el 'Plan Chile Seguro', una estrategia que contempla, entre otras medidas, levantar el secreto bancario para seguir la pista al dinero relacionado con actividades del narcotráfico.

El plan también incluye el fortalecimiento de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), así como el uso de herramientas tecnológicas como drones y sistemas de inteligencia artificial para reforzar el control territorial y la prevención del delito.

Según ha manifestado en sus redes sociales, Jara considera que no es suficiente aumentar la presencia policial o construir más cárceles si no se enfrenta de raíz al crimen organizado. "Porque ellos no vienen por ideología, vienen por plata. Y para frenarlos, hay que golpear donde más les duele: sus recursos”, señaló Jara en uno de sus videos de campaña en redes sociales.

En materia de bienestar, salud y derechos sociales

Jara busca incrementar el apoyo económico para quienes se dedican al cuidado de personas, elevando el monto mensual de 33.000 a 160.000 pesos. A esto se suma el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, que incluirá formación especializada y acompañamiento para quienes ejercen esta labor.

Además, plantea la creación de un Subsidio Unificado al Empleo, dirigido a mujeres, jóvenes y personas mayores. A largo plazo, su propuesta contempla extender la cobertura de pensiones para que, a partir de 2027, todas las personas mayores de 65 años puedan acceder a este beneficio.

En salud, promete reducir las listas de espera mediante la ampliación de horarios de atención, operativos médicos durante los fines de semana y formar más especialistas en distintas regiones del país. Entre sus medidas están el plan 'Remedios Ya', que enviará medicamentos directamente al hogar de personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas y una estrategia nacional contra el cáncer, con detección oportuna y mamografías 3D. 

En materia de migración

La migración se ha convertido en uno de los temas más discutidos en la campaña presidencial. Frente a propuestas que apuestan por expulsiones masivas, Jara plantea un enfoque más regulado. Su propuesta contempla una “regularización acotadapara personas extranjeras que cumplan tres condiciones clave: contar con un empleo, no tener antecedentes penales y mantener lazos familiares en el país.

Quienes no se inscriban en el proceso de empadronamiento biométrico, que, según lo previsto, se extendería por seis meses, serían objeto de expulsión. Además, su plan migratorio busca reforzar la vigilancia en las zonas fronterizas, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la incorporación de tecnologías que permitan un mayor control del ingreso irregular al territorio nacional.

