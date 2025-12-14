La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, recurrió al Servicio Electoral (Servel) para presentar una denuncia formal por una eventual intervención electoral de la empresa energética Lipigas. La acción se basa en la difusión de mensajes dirigidos a sus clientes, que habrían incluido un llamado explícito a respaldar la candidatura de José Antonio Kast, luego de finalizado el plazo legal de propaganda en las elecciones presidenciales de Chile.

A través de un comunicado, Jara afirmó que los antecedentes recopilados “constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”, motivo por el cual solicitó al organismo electoral que adopte “todas las medidas correspondientes conforme a la ley”.

¿Qué decía el mensaje de Lipigas?

Durante la jornada se viralizaron pantallazos de una notificación que habría llegado a los usuarios de la aplicación de Lipigas con mensajes alusivos a la elección: "como "Vota por Kast" o "En Lipigas comprometidos con recuperar nuestro país, apoya a nuestro director, Juan M. Santa Cruz", además de consignas xenófobas.

La empresa declaró a través de un comunicado que los hechos fueron debido a un "acceso no autorizado" al sistema de notificaciones del aplicativo Lipiapp.

“Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio”, señalaron.

Así, afirmaron que “el incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Como empresa iniciaremos todas las acciones legales que correspondan. Lamentamos lo ocurrido”.

Jara ingresa la denuncia a Servel

El comando de la candidata presidencial anunció el ingreso de una denuncia por los masivos mensajes recibidos por usuarios desde el aplicativo.

“Hemos recibido graves antecedentes sobre presuntos mensajes enviados a clientes por parte de la empresa Lipigas que llaman explícitamente a votar por José Antonio Kast, una vez finalizado el período legal de propaganda electoral. Consideramos que este tipo de intervenciones constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”, afirmaron.

"Hemos ingresado una denuncia formal ante el Servicio Electoral (Servel), para que se adopten todas las medidas correspondientes conforme a la ley. Instamos también a que la empresa se pronuncie a la brevedad sobre la situación“, agregaron