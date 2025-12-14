HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
Mundo

Jeannette Jara denuncia a Lipigas por presunto envío de mensajes políticos a favor de Kast en pleno día de elecciones

Lipigas alegó que los mensajes fueron enviados por un "acceso no autorizado" a su aplicación.

Jeannette Jara denuncia mensajes de Lipigas ante SERVEL. Foto: AFP
Jeannette Jara denuncia mensajes de Lipigas ante SERVEL. Foto: AFP

La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, recurrió al Servicio Electoral (Servel) para presentar una denuncia formal por una eventual intervención electoral de la empresa energética Lipigas. La acción se basa en la difusión de mensajes dirigidos a sus clientes, que habrían incluido un llamado explícito a respaldar la candidatura de José Antonio Kast, luego de finalizado el plazo legal de propaganda en las elecciones presidenciales de Chile.

A través de un comunicado, Jara afirmó que los antecedentes recopilados “constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”, motivo por el cual solicitó al organismo electoral que adopte “todas las medidas correspondientes conforme a la ley”.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: aviso de bomba en local de votación de Valparaíso causa alarma en plena segunda vuelta

lr.pe

¿Qué decía el mensaje de Lipigas?

Durante la jornada se viralizaron pantallazos de una notificación que habría llegado a los usuarios de la aplicación de Lipigas con mensajes alusivos a la elección: "como "Vota por Kast" o "En Lipigas comprometidos con recuperar nuestro país, apoya a nuestro director, Juan M. Santa Cruz", además de consignas xenófobas.

La empresa declaró a través de un comunicado que los hechos fueron debido a un "acceso no autorizado" al sistema de notificaciones del aplicativo Lipiapp.

“Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio”, señalaron.

Así, afirmaron que “el incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Como empresa iniciaremos todas las acciones legales que correspondan. Lamentamos lo ocurrido”.

Jara ingresa la denuncia a Servel

El comando de la candidata presidencial anunció el ingreso de una denuncia por los masivos mensajes recibidos por usuarios desde el aplicativo.

“Hemos recibido graves antecedentes sobre presuntos mensajes enviados a clientes por parte de la empresa Lipigas que llaman explícitamente a votar por José Antonio Kast, una vez finalizado el período legal de propaganda electoral. Consideramos que este tipo de intervenciones constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”, afirmaron.

"Hemos ingresado una denuncia formal ante el Servicio Electoral (Servel), para que se adopten todas las medidas correspondientes conforme a la ley. Instamos también a que la empresa se pronuncie a la brevedad sobre la situación“, agregaron

Notas relacionadas
Las propuestas de Jeannette Jara: este es el plan de gobierno de la representante del oficialismo en Chile

Las propuestas de Jeannette Jara: este es el plan de gobierno de la representante del oficialismo en Chile

LEER MÁS
¿Qué propone José Antonio Kast? Conoce el plan de gobierno del representante de ultraderecha en Chile

¿Qué propone José Antonio Kast? Conoce el plan de gobierno del representante de ultraderecha en Chile

LEER MÁS
Chile ante Kast o Jara: un cruce de promesas presidenciales cuyo impacto se reflejará en economía, seguridad y migración

Chile ante Kast o Jara: un cruce de promesas presidenciales cuyo impacto se reflejará en economía, seguridad y migración

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: aviso de bomba en local de votación de Valparaíso causa alarma en plena segunda vuelta

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: aviso de bomba en local de votación de Valparaíso causa alarma en plena segunda vuelta

LEER MÁS
Tiroteo masivo en Australia es calificado como "ataque terrorista" tras dejar al menos 12 muertos y 29 heridos

Tiroteo masivo en Australia es calificado como "ataque terrorista" tras dejar al menos 12 muertos y 29 heridos

LEER MÁS
Chile ante Kast o Jara: un cruce de promesas presidenciales cuyo impacto se reflejará en economía, seguridad y migración

Chile ante Kast o Jara: un cruce de promesas presidenciales cuyo impacto se reflejará en economía, seguridad y migración

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes de Venezuela por tierra

Donald Trump anuncia que EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes de Venezuela por tierra

LEER MÁS
La historia de Deborah Stone, la primera joven que perdió la vida en Disneyland

La historia de Deborah Stone, la primera joven que perdió la vida en Disneyland

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Mundo

María Corina Machado EN VIVO: líder opositora confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro y buques que transportan petróleo venezolano

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025