Jeannette Jara promete reforzar a la policía para enfrentar el crimen antes del balotaje presidencial en Chile

La candidata presidencial de izquierda Jeannette Jara anunció este miércoles que, de ser electa, reforzará a las fuerzas policiales con el objetivo de combatir el crimen organizado. La declaración se dio durante su último acto masivo de campaña, realizado en la comuna de Puente Alto, al sur de Santiago, a cuatro días del balotaje del 14 de diciembre.

"Vamos a trabajar en la seguridad pública. Todos en Chile merecen vivir tranquilos", señaló Jara, quien propuso la intervención de 100 barrios para desarmar lugares de acopio y venta de drogas, y retirar armas en circulación. La candidata lidera una coalición de centroizquierda y fue ministra del Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric.

Seguridad desplaza otros temas en la campaña de Jara

Durante su discurso, Jara indicó que se requiere una mayor presencia policial en todos los barrios del país. Las declaraciones se producen en medio de una campaña marcada por la preocupación ciudadana frente al aumento de la delincuencia.

Según datos del gobierno, la tasa de homicidios en Chile aumentó un 140% en la última década, pasando de 2,5 a 6 casos por cada 100.000 habitantes entre 2014 y 2024. La criminalidad se ha convertido en uno de los principales temas de debate de cara al balotaje.

Kast propone recortes y encabeza las encuestas

El candidato de derecha José Antonio Kast, quien lidera las encuestas según medios locales, ha centrado su campaña en propuestas de seguridad y control migratorio. Durante su intervención, Jara cuestionó los planes del exdiputado, señalando que su programa incluye recortes presupuestarios por 6.000 millones de dólares.

Jara también defendió las reformas impulsadas durante su gestión como ministra, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del sueldo mínimo. Afirmó que su candidatura busca mantener esos avances y ampliar derechos sociales.