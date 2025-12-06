Estas 5 ciudades de América Latina destacaron en el Global Liveability Index 2025 por buenos índices en salud, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura. | Composición LR

Estas 5 ciudades de América Latina destacaron en el Global Liveability Index 2025 por buenos índices en salud, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura. | Composición LR

El Global Liveability Index 2025, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), volvió a ubicar a las principales ciudades de América Latina en un mapa de calidad de vida basado en cinco factores clave: estabilidad, salud, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura. Con esta metodología, el estudio identifica qué urbes ofrecen mejores condiciones para vivir en la región, considerando servicios públicos, seguridad y desarrollo urbano.

En esta edición, Lima no logró ingresar al top 5, pese a registrar avances en materia de infraestructura, conectividad y dinamismo gastronómico. La capital peruana permanece relegada frente a ciudades que consolidaron políticas sostenibles, redes de transporte eficientes y sistemas de salud más desarrollados.

Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina

El informe de la EIU sostiene que estas urbes lideran gracias a la combinación de estabilidad social, infraestructura moderna, políticas urbanas sostenibles y acceso a servicios esenciales.

Buenos Aires (Argentina): destaca por su desarrollo cultural, universidades públicas, red de salud mixta y espacios verdes renovados.

destaca por su desarrollo cultural, universidades públicas, red de salud mixta y espacios verdes renovados. Santiago (Chile): sobresale por su transporte integrado (metro y buses eléctricos), estabilidad económica y políticas ambientales.

sobresale por su transporte integrado (metro y buses eléctricos), estabilidad económica y políticas ambientales. Montevideo (Uruguay): seguridad, políticas sociales, salud universal e índice de criminalidad relativamente bajo.

seguridad, políticas sociales, salud universal e índice de criminalidad relativamente bajo. San Juan (Puerto Rico): infraestructura avanzada, economía dolarizada y servicios médicos de alto nivel.

infraestructura avanzada, economía dolarizada y servicios médicos de alto nivel. Panamá (Panamá): centro logístico, conexiones aéreas internacionales y crecimiento urbano acelerado.

¿Qué resaltó el ranking de Lima?

Aunque no entró al top 5, el estudio reconoce mejoras en proyectos de infraestructura como la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez y la extensión del Metro de Lima, elementos que podrían elevar su puntuación en los próximos años. Además, se valora positivamente el dinamismo cultural, el atractivo gastronómico y el crecimiento de servicios médicos privados.

Sin embargo, la ciudad continúa enfrentando déficits en transporte masivo, contaminación y seguridad, lo que la mantiene por debajo de Santiago, Buenos Aires o Montevideo. La EIU remarca que la capital peruana necesita progresos sostenidos en movilidad, planificación urbana y servicios esenciales para competir entre las primeras posiciones de la región.

Las ciudades de EE. UU. que destacaron en 2025

En Estados Unidos, el ranking señala que, pese a no ubicarse en el top 20 mundial, varias ciudades logran altas puntuaciones en educación y estabilidad relativa.

Honolulu

Atlanta

Pittsburgh

Seattle

Washington D. C.

Miami y Portland (empate)

Chicago

Indianapolis (empate)

Charlotte (empate)

Las mejores ciudades del mundo en 2025

A nivel global, Europa y Oceanía vuelven a dominar el ranking de habitabilidad, con altos niveles en salud, infraestructura, seguridad y calidad ambiental.

