Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura
Ninguna ciudad de Colombia o Brasil figuran en el top 5 latinoamericano del Global Liveability Index 2025, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU).
El Global Liveability Index 2025, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), volvió a ubicar a las principales ciudades de América Latina en un mapa de calidad de vida basado en cinco factores clave: estabilidad, salud, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura. Con esta metodología, el estudio identifica qué urbes ofrecen mejores condiciones para vivir en la región, considerando servicios públicos, seguridad y desarrollo urbano.
En esta edición, Lima no logró ingresar al top 5, pese a registrar avances en materia de infraestructura, conectividad y dinamismo gastronómico. La capital peruana permanece relegada frente a ciudades que consolidaron políticas sostenibles, redes de transporte eficientes y sistemas de salud más desarrollados.
Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina
El informe de la EIU sostiene que estas urbes lideran gracias a la combinación de estabilidad social, infraestructura moderna, políticas urbanas sostenibles y acceso a servicios esenciales.
- Buenos Aires (Argentina): destaca por su desarrollo cultural, universidades públicas, red de salud mixta y espacios verdes renovados.
- Santiago (Chile): sobresale por su transporte integrado (metro y buses eléctricos), estabilidad económica y políticas ambientales.
- Montevideo (Uruguay): seguridad, políticas sociales, salud universal e índice de criminalidad relativamente bajo.
- San Juan (Puerto Rico): infraestructura avanzada, economía dolarizada y servicios médicos de alto nivel.
- Panamá (Panamá): centro logístico, conexiones aéreas internacionales y crecimiento urbano acelerado.
¿Qué resaltó el ranking de Lima?
Aunque no entró al top 5, el estudio reconoce mejoras en proyectos de infraestructura como la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez y la extensión del Metro de Lima, elementos que podrían elevar su puntuación en los próximos años. Además, se valora positivamente el dinamismo cultural, el atractivo gastronómico y el crecimiento de servicios médicos privados.
Sin embargo, la ciudad continúa enfrentando déficits en transporte masivo, contaminación y seguridad, lo que la mantiene por debajo de Santiago, Buenos Aires o Montevideo. La EIU remarca que la capital peruana necesita progresos sostenidos en movilidad, planificación urbana y servicios esenciales para competir entre las primeras posiciones de la región.
Las ciudades de EE. UU. que destacaron en 2025
En Estados Unidos, el ranking señala que, pese a no ubicarse en el top 20 mundial, varias ciudades logran altas puntuaciones en educación y estabilidad relativa.
- Honolulu
- Atlanta
- Pittsburgh
- Seattle
- Washington D. C.
- Miami y Portland (empate)
- Chicago
- Indianapolis (empate)
- Charlotte (empate)
Las mejores ciudades del mundo en 2025
A nivel global, Europa y Oceanía vuelven a dominar el ranking de habitabilidad, con altos niveles en salud, infraestructura, seguridad y calidad ambiental.
Top global 2025 (EIU):
- Copenhague (Dinamarca)
- Viena (Austria)
- Zúrich (Suiza)
- Melbourne (Australia)
- Ginebra (Suiza)
- Sídney (Australia)
- Osaka (Japón)
- Auckland (Nueva Zelanda)
- Adelaida (Australia)
- Vancouver (Canadá)