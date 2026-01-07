HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
Banda de narcotraficantes brasileña se arraiga en zona fronteriza de Ucayali     
Política

Banda de narcotraficantes brasileña se arraiga en zona fronteriza de Ucayali

Según la Policía, el asesinato del comerciante brasileño Raimundo Nonato Braga de Andrade, con antecedentes por tráfico de drogas en su país y quien fue ultimado el martes en Pucallpa, estaría vinculado al robo de 150 kilos de cocaína a una facción del temible Comando Vermelho.

Crimen en Pucallpa: el sicario, el transportista y el autor intelectual.
Crimen en Pucallpa: el sicario, el transportista y el autor intelectual.

El Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil, desde hace unos años está expandiendo su poder y presencia en la región Ucayali. En esta zona de la Amazonía peruana la gente evita decir su nombre en voz alta porque temen ser víctimas de un acto criminal.

 Informes de inteligencia de la Policía y de las fuerzas armadas dan cuenta que el CV controla rutas claves del tráfico de cocaína en esta región, donde los cultivos de coca se han multiplicado desde el 2020, igual que los narcolaboratorios y las pistas clandestinas de aterrizaje utilizadas por avionetas que despegan cargadas con droga a Brasil, Bolivia y Paraguay.

La presencia de delincuentes brasileños parece haberse arraigado en esta zona fronteriza. Así lo confirmaría el asesinato de Raimundo Nonato Braga de Andrade (30), alias Nonato, quien, al parecer, según las autoridades, llevaba una doble vida en Pucallpa, donde regentaba un negocio con diferentes identidades, hecho que ha llamado la atención de las autoridades.

El sicario Alex Ampuero Tamani (18), alias ‘Negro’ o ‘Loco feo, confesó que lo venía ‘marcando’ desde Año Nuevo tras haber sido contratado por 3 mil soles para ejecutarlo. “Solo me dieron un adelanto de 900 soles para dos”, afirmó a la Policía durante el interrogatorio preliminar.

Delató a Abner Enrique Molina Castillo (36), alias ‘Pelacho’, como el sujeto que lo contrató, le entregó el arma de fuego y dispuso una motocicleta. También dijo que José Eduardo Isuiza Peso (21), alias ‘Cheroca’, fue el conductor del vehículo usado en el atentado.

De acuerdo a las primeras declaraciones, el hecho respondería a un ajuste de cuentas. Y es que, según la Policía. ‘Nonato’ habría sustraído 150 kilos de droga pertenecientes al Comando Vermelho, hecho ocurrido el año pasado.

La orden habría sido dictada por el presunto cabecilla de una célula del CV identificado como ‘El Paisa’ o ‘El Panza’, quien estaría operando en la zona Abujao–Tamaya–Yurúa.

La cuenca del río Abujao está controlada por el CV, según fuentes de la PNP. Es una zona remota que está controlada por hombres armados, es la región en torno al río Abujao y la cuenca paralela de Utiquinía, al sureste de Pucallpa. La mayoría de las comunidades son indígenas, y las personas que han trabajado en la zona afirman que nadie entra o sale sin que la CV lo sepa.

LIBERACIÓN DE ALIAS MARRONI

En Pucallpa, la liberación del brasileño Bruno de Souza Costa, alias Marroni, también conocido como Kevin Mapis de Souza, presunto cabecilla del ‘Comando Vermelho’, ya había generado alertas sobre un posible incremento de la violencia en esa ciudad de Ucayali.

Fue una decisión judicial que argumentó la falta de gestión de extradición por parte de Brasil.

Hasta antes que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Pucallpa ordenara su liberación -21 de noviembre del 2025- el acusado permanecía recluido en el penal de Ancón I, desde el 28 de julio del 2025.

Bruno de Souza fue capturado tras haber sido secuestrado por una banda criminal autodenominada ‘Los intocables de la ley’, integrada por policías y civiles. El extranjero fue hallado atado, golpeado y desorientado en una vivienda rústica de la región Ucayali, donde sus captores exigían dinero a cambio de su liberación.

Posteriormente, las autoridades peruanas coordinaron con la Policía Federal de Brasil su extradición al estado de Acre, donde enfrenta cargos por homicidio, tortura y crimen organizado.

 Sin embargo, el procedimiento no se completó dentro de los plazos establecidos, lo que obligó al juzgado a declarar nula su detención prolongada.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Hermógenes Lima, explicó que “el Estado brasileño no cumplió con todo el procedimiento para solicitar su extradición”, por lo que el tribunal ordenó su liberación.

A pesar de su liberación, De Souza Costa cumple medidas judiciales como el impedimento de salida del país por cinco meses, la entrega de sus pasaportes, la comparecencia mensual ante el juzgado y la obligación de responder a las citaciones judiciales y fiscales.

El caso ha generado preocupación en las autoridades por tratarse de un presunto líder del Comando Vermelho, grupo vinculado al tráfico de drogas, secuestros y asesinatos en Brasil, que mantiene operaciones en la frontera amazónica.

Así, el crimen de Raimundo Nonato Braga de Andrade (30), alias Nonato, ha encendido las alarmas en Pucallpa. La víctima registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas en Brasil y, según las autoridades policiales, habría mantenido vínculos con el Comando Vermelho, organización que opera bajo códigos internos de castigo.

