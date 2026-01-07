HOYSuscripcion LR Focus

Política

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

El denunciante argumenta que Williams reportó ingresos anuales de S/ 187.200, cifra que considera baja en comparación con otros congresistas de su partido. Avanza País ha presentado su defensa, donde argumenta que el total de ingresos del sector público de Williams asciende a S/437.456. Además, el partido ha denunciado al tachante, sugiriendo un posible vínculo con la minería ilegal.

José Williams Zapata postula a la presidencia con el partido Avanza País. Foto: composición LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 deberá resolver la tacha presentada contra el candidato presidencial de Avanza País, José Williams Zapata, debido a que, según el ciudadano que interpuso el recurso, no habría consignado correctamente sus ingresos anuales en su hoja de vida con miras a las Elecciones 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el documento presentado por el ciudadano tachante, en la sección de ingresos, bienes y rentas de la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV), Williams registró que percibe anualmente S/ 187.200 del sector público. Por este motivo, el denunciante calificó la cifra como “ridícula” al compararla con los ingresos declarados por los congresistas Adriana Tudela, Alejandro Cavero, Diana Gonzales y Karol Paredes, integrantes de su actual bancada que buscan la reelección.

El denunciante detalló que la legisladora Tudela declaró que recibe S/426.122 del sector público, mientras que Cavero, Gonzales y Paredes S/423.000.

"La simple comparación de los ingresos declarados del candidato tachado y las de los congresistas que integran la fórmula y listas de candidatos del partido Avanza País, demuestran que el señor Williams Zapata, ha incumplido su deber de declarar con veracidad, pues todos declaran mayores ingresos del Congreso de la República", expresó el denunciante.

El estado de la tacha

Por ese motivo, el JEE otorgó 1 día de plazo al partido para brindar sus descargos. El lunes 5 de enero, Avanza País presentó los documentos solicitados como parte de su derecho a la defensa. Luego, el JEE tiene 3 días para emitir una decisión. Ergo, el 8 de este mes o antes, deberá resolver.

En caso la tacha sea declarada, fundada o infundada, ambas partes podrían apelar dicha decisión ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien recibe el expediente del JEE al día siguiente de la apelación y resuelve el tema en un plazo máximo de 3 días.

Los descargos de Avanza País

Avanza País respondió a las imputaciones que realizó el tachante. El personero legal presentó una documentación sobre la declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, bienes muebles del declarante y sociedad de gananciales.

En el mencionado documento se divide en "antes" y después". En esta última parte, se consignó que en el sector público, José Williams percibe anualmente S/437.456, mientras que en "otros ingresos anuales", recibe S/142.422 como pensión de las Fuerzas Armadas y S/30.600 de Chavín de Huántar y Defensor de la Patria Cenepa.

En suma, Williams cobra del Estado, según el documento presentado, S/621.079,08.

Como parte de su sustentanción, el partido también presentó las boletas de pagos del Ejército, el Congreso de la República, así como la Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentras de Williams.

Declaración jurada entregada por Avanza País tras solicitud de tacha presentada

Denuncia contra tacha

El secretario nacional de Avanza País, Armando Barrantes, señaló que en el partido presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el ciudadano tachante. Según expresó, la agrupación política sospecha que el financiamiento de la tacha (1 UIT) estaría presuntamente vinculado a la minería ilegal.

"Es un persona que no da la cara. Hemos tratado de indagar por Google o por las redes a ver si el señor tiene algún trabajo u oficio y le hemos dicho a la Fiscalía que investigue la tasa que ha cancelado que lo ha hecho por el aplicativo Pagalo.pe, a ver con qué tarjeta o cuenta de ahorros, a ver si en estos días el señor ha recibido algún dinero. (...) Sospechamos que es muy posible que el origen de esta tacha esté vinculado con la minería ilegal", dijo.

