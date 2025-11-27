Modelo chileno Di Mondo: “Dejé el reality porque querían que trabaje ilegalmente”

El chileno Di Mondo cuando estuvo en Lima y participó en un sketch con la presentadora Laura Bozzo. Foto: difusión | Di Mondo | Superintendencia de Migraciones | Edmundo Herrera Cordero

El modelo chileno y personaje de la socialité neoyorquina, Edmundo Herrera Cordero, más conocido en el mundo artístico como Di Mondo, afirmó que abandonó el reality “El Internado” del canal sureño Mega, que se graba en un estudio de Lima, porque laboraba sin permiso de las autoridades peruanas de Migraciones.

“Trabajé ilegalmente en el Perú y eso es muy grave para mí”, manifestó a La República.

Di Mondo es conocido de la moda internacional por su arte y filantropía. Fue pareja del empresario y diseñador de sombreros y accesorios de lujo Eric Javits. Actualmente ambos son socios de una exitosa compañía de retail de lujo en Nueva York.

Di Mondo confirmó que una de las razones sobre su ausencia en el programa “El Internado” de Mega, un reality de competencias físicas y culinarias, se debió precisamente por un tema migratorio, porque no contaba con una visa de trabajo. Al momento de contratarlo, la productora se comprometió en regularizar su situación legal en el Perú.

“No es que no quise participar en el reality, el problema es que yo no voy a trabajar ilegalmente en otro país”, relató Di Mondo.

A una consulta de este periódico, la Superintendencia Nacional de Migraciones respondió que iniciará una verificación sobre la condición migratoria de los participantes del reality “El Internado” para determinar si cuentan con visa de trabajo.

Una situación irregular

El fashionista chileno fue presentado en toda la campaña del lanzamiento del reality como el rostro principal y una de las figuras protagónicas del programa. Pero debió abandonar el territorio peruano al enterarse que su situación era crítica, debido a que no contaba formalmente con una visa de trabajo.

“Nos fuimos porque nos dimos cuenta que no iba a haber una regulación de la visa por parte de la productora”, expresó.

Di Mondo reveló a este diario que llegó al Perú el 24 de septiembre de este año y que al ingresar lo hizo con visa de turista, siguiendo el guion de la productora que lo contrató. Le aseguraron que le tramitarían una visa de trabajo. Pero no fue así.

No le cumplieron

Detalló que permaneció solo cuatro días en el Perú y estuvo hospedado en el Swissotel, en San Isidro. El 28 de septiembre partió para Chile porque no quería trabajar en una situación de ilegalidad.

Di Mondo explicó que firmó contrato con la productora Global Content, el 31 de julio de 2025. Desde el principio le garantizaron una visa de trabajo.

“Ellos incumplieron con su deber, que era esencial”, ratificó Di Mondo

Al ser consultado sobre los rumores que su salida de “El Internado” se debió a un conflicto con la productora por sus exigencias y excentricidades como participante, Di Mondo aclaró que no era cierto.

“Todo lo que se filtró en los medios es falso. Alguien por ahí dijo que estaba enojado porque no me llevaron en categoría business en el avión. Yo personalmente viajo en business en primera y si no tengo esa categoría no viajo”, explicó Di Mondo.

El socialité neoyorquino precisó que todos los requerimientos para su ingreso al reality se cumplieron y no tuvo problema. Añadió que la producción le construyó un closet para sus prendas de vestir que iba a exhibir en “El Internado”.

Serían varios casos

Di Mondo advirtió que tiene conocimiento que el resto de los participantes en el reality tampoco contarían con visa de trabajo.

“De confirmarse, sería gravísimo”, apuntó.

Al día siguiente de su arribo en el Perú, el 25 de septiembre, Di Mondo relató que la primera escena que grabó fue con la presentadora de televisión Laura Bozzo, a quien no conocía en persona.

“Cuando empezamos a grabar un sketch de una pelea con Laura Bozzo, hubo un clic de inmediato entre nosotras”, narró Di Mondo.

Di Mondo cuestionó que sus compañeros del reality de " El Internado" continúan laborando sin visa de trabajo.

"Me parece insólito porque yo también soy empresario. Solo dos personas sacaron visa de trabajo, el resto no”, resaltó.

"Hay medios que en sus países reclaman por la cantidad de extranjeros que trabajan ilegalmente. Es irónico, porque cuando realizan producciones en el extranjero, como en este caso, hacen lo mismo”, afirmó Di Mondo.

Las fuentes de la Superintendencia Nacional de Migraciones indicaron que la visa de trabajo se concede a los extranjeros que cuentan con contrato para laborar o de prestación de servicios en el país, o para actividades lucrativas de forma independiente o subordinada.