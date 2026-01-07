Cusco cuenta con un plan de contingencia aprobado el 24 de diciembre. Créditos: Luis Álvarez / La República.

Cusco cuenta con un plan de contingencia aprobado el 24 de diciembre. Créditos: Luis Álvarez / La República.

El director de Inteligencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Cusco aclaró que no existe una situación de emergencia por la influenza AH3N2 en la región y llamó a la población a mantener la calma. Recordó que este virus circula desde hace más de dos décadas y que su comportamiento clínico no ha cambiado, siendo similar a una gripe común.

El funcionario precisó que lo que generó preocupación a nivel internacional fue la alta velocidad de transmisión registrada en el hemisferio norte, debido al adelanto del invierno. Sin embargo, señaló que en el Perú la temporada de bajas temperaturas inicia recién en mayo, lo que permite a las autoridades regionales prepararse con anticipación.

TE RECOMENDAMOS Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

Puedes ver: General PNP Virgilio Velásquez asume jefatura policial en Cusco y anuncia mano dura contra malos elementos

Pruebas en el INS

Durante el 2025 se confirmaron a nivel nacional más de 700 casos de influenza AH3N2, mientras que en Cusco solo se registraron 16, todos ellos leves y sin complicaciones. Varios de los pacientes fueron detectados entre octubre y diciembre y actualmente se encuentran recuperados en sus hogares.

Respecto al secuenciamiento genético del virus para determinar si pertenece al subclado J o K, informó que las muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS). Explicó que el proceso demora debido a razones técnicas, "se requiere reunir alrededor de 100 muestras de diversas regiones y garantizar adecuada carga viral para obtener resultados confiables", reveló.

Puedes ver: Municipalidad del Cusco anuncia acciones penales tras muerte de obrero en construcción clandestina

Medidas de prevención

El especialista, enfatizó que independientemente del subtipo, las medidas de protección siguen siendo las mismas: lavado de manos, ventilación de ambientes, etiqueta respiratoria y uso adecuado de mascarilla en espacios cerrados o concurridos.

Finalmente, anunció que Cusco ya cuenta con un plan de contingencia aprobado el 24 de diciembre, enviado al Ministerio de Salud y al Gobierno Regional para su financiamiento. Este contempla acciones preventivas en enero y febrero, y la previsión de camas UCI, oxígeno, refuerzo hospitalario e insumos en caso de un incremento de casos desde mayo.