EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Mundo

Más de 1,300 internos y condiciones extremas: así es el MDC Brooklyn, la prisión donde se encuentra Nicolás Maduro

El centro enfrenta una crítica constante por sus problemas de hacinamiento, falta de recursos y un sistema de justicia que no ha logrado solucionar sus graves deficiencias.

La prisión federal de alta seguridad MDC Brooklyn en Nueva York vuelve a ser noticia con la detención del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por cargos federales.
La prisión federal de alta seguridad MDC Brooklyn en Nueva York vuelve a ser noticia con la detención del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por cargos federales.

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) es una prisión federal de alta seguridad en Nueva York que, en estos momentos, alberga del exdictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, mientras enfrenta cargos federales en Estados Unidos. Este centro penitenciario, ubicado en el barrio de Sunset Park, es conocido por su reputación de condiciones duras y severas, y suele albergar a internos que esperan juicio o sentencia en los tribunales federales.

El MDC Brooklyn alberga actualmente más de 1,300 detenidos, con una población que ha fluctuado históricamente entre alrededor de 1,200 y más de 1,600 internos en distintos momentos. La gran mayoría son acusados de delitos federales graves, incluidos crimen organizado, narcotráfico, homicidio, terrorismo y otros cargos serios. Además de Maduro, el centro ha recibido a figuras de alto perfil en el pasado, desde artistas y magnates hasta capos del narcotráfico y exlíderes políticos.

Rubio dice que EE. UU. tiene un plan para Venezuela tras caída de Maduro y destaca cooperación por petroleros incautados

Instalación y función del MDC Brooklyn

Inaugurado en enero de 1994, el MDC Brooklyn fue creado para aliviar el hacinamiento en otras cárceles y servir como centro de detención preventiva para personas acusadas ante la justicia federal en Nueva York. La prisión está bajo la administración del Federal Bureau of Prisons, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y es la única prisión federal activa en la ciudad de Nueva York, tras el cierre del centro similar en Manhattan en 2021.

La instalación alberga a hombres y mujeres que esperan sus juicios o sentencias, y aunque su propósito oficial es el de detención preventiva, también ha servido como lugar de paso para internos de alto perfil que luego son trasladados a otras prisiones o enfrentan procesos judiciales públicos. El centro se caracteriza por estrictos protocolos de seguridad que incluyen confinamientos prolongados y vigilancia constante.

Trump anuncia que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: "En beneficio del pueblo venezolano"

Condiciones y críticas de la prisión

El MDC Brooklyn ha sido objeto de numerosas críticas por sus condiciones internas, qué defensores de derechos humanos, exreclusos y abogados han descrito como extremas o inhumanas. Las denuncias incluyen hacinamiento, violencia entre internos, falta crónica de personal, deficiencias de infraestructura y problemas sanitarios, lo que ha generado comparaciones con condiciones carcelarias severas.

Además, el centro ha enfrentado incidentes notorios, como apagones prolongados, fallas en servicios básicos y episodios de violencia, que en algunos casos han resultado en homicidios entre internos. Aunque en años recientes el Bureau of Prisons ha intentado aumentar el personal y realizar mejoras estructurales, las críticas persisten y algunos jueces federales incluso han evitado enviar a ciertos acusados a este centro debido a su reputación.

Los prisioneros más conocidos del MDC Brooklyn

A lo largo de los años, el MDC Brooklyn ha albergado a varias figuras famosas del crimen, la política y el entretenimiento. Aquí algunos de los más conocidos:

  • Nicolás Maduro: expresidente de Venezuela, detenido por cargos de narcotráfico y armas.
  • Cilia Flores: esposa de Maduro, también enfrentando cargos federales relacionados con tráfico de drogas.
  • Joaquín "El Chapo" Guzmán: líder del Cártel de Sinaloa, detenido antes de ser trasladado a otra prisión de máxima seguridad.
  • R. Kelly: cantante de R&B condenado por abuso sexual.
  • Ghislaine Maxwell: socialité británica y cómplice de Jeffrey Epstein, condenada por tráfico sexual.
  • Sam Bankman-Fried: fundador de FTX, la plataforma de criptomonedas, detenido por fraude financiero.
  • Sean “Diddy” Combs: rapero y productor musical, detenido brevemente en el MDC en el pasado.
  • Luigi Mangione: acusado del asesinato de un ejecutivo de UnitedHealth Group, se declaró no culpable.
Rubio dice que EE. UU. tiene un plan para Venezuela tras caída de Maduro y destaca cooperación por petroleros incautados

Rubio dice que EE. UU. tiene un plan para Venezuela tras caída de Maduro y destaca cooperación por petroleros incautados

Jefes guerrilleros colombianos abandonan Venezuela tras captura de Maduro por parte de Estados Unidos

Jefes guerrilleros colombianos abandonan Venezuela tras captura de Maduro por parte de Estados Unidos

Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Venezuela EN VIVO: Fiscal General de EE. UU. advierte "consecuencia" a buques y sus tripulantes que no obedezcan a la Guardia Costera

Venezuela EN VIVO: Fiscal General de EE. UU. advierte "consecuencia" a buques y sus tripulantes que no obedezcan a la Guardia Costera

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo

Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo

Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Mundo

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

