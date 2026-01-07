La prisión federal de alta seguridad MDC Brooklyn en Nueva York vuelve a ser noticia con la detención del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por cargos federales. | Brooklyn Eagle

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) es una prisión federal de alta seguridad en Nueva York que, en estos momentos, alberga del exdictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, mientras enfrenta cargos federales en Estados Unidos. Este centro penitenciario, ubicado en el barrio de Sunset Park, es conocido por su reputación de condiciones duras y severas, y suele albergar a internos que esperan juicio o sentencia en los tribunales federales.

El MDC Brooklyn alberga actualmente más de 1,300 detenidos, con una población que ha fluctuado históricamente entre alrededor de 1,200 y más de 1,600 internos en distintos momentos. La gran mayoría son acusados de delitos federales graves, incluidos crimen organizado, narcotráfico, homicidio, terrorismo y otros cargos serios. Además de Maduro, el centro ha recibido a figuras de alto perfil en el pasado, desde artistas y magnates hasta capos del narcotráfico y exlíderes políticos.

Instalación y función del MDC Brooklyn

Inaugurado en enero de 1994, el MDC Brooklyn fue creado para aliviar el hacinamiento en otras cárceles y servir como centro de detención preventiva para personas acusadas ante la justicia federal en Nueva York. La prisión está bajo la administración del Federal Bureau of Prisons, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y es la única prisión federal activa en la ciudad de Nueva York, tras el cierre del centro similar en Manhattan en 2021.

La instalación alberga a hombres y mujeres que esperan sus juicios o sentencias, y aunque su propósito oficial es el de detención preventiva, también ha servido como lugar de paso para internos de alto perfil que luego son trasladados a otras prisiones o enfrentan procesos judiciales públicos. El centro se caracteriza por estrictos protocolos de seguridad que incluyen confinamientos prolongados y vigilancia constante.

Condiciones y críticas de la prisión

El MDC Brooklyn ha sido objeto de numerosas críticas por sus condiciones internas, qué defensores de derechos humanos, exreclusos y abogados han descrito como extremas o inhumanas. Las denuncias incluyen hacinamiento, violencia entre internos, falta crónica de personal, deficiencias de infraestructura y problemas sanitarios, lo que ha generado comparaciones con condiciones carcelarias severas.

Además, el centro ha enfrentado incidentes notorios, como apagones prolongados, fallas en servicios básicos y episodios de violencia, que en algunos casos han resultado en homicidios entre internos. Aunque en años recientes el Bureau of Prisons ha intentado aumentar el personal y realizar mejoras estructurales, las críticas persisten y algunos jueces federales incluso han evitado enviar a ciertos acusados a este centro debido a su reputación.

Los prisioneros más conocidos del MDC Brooklyn

A lo largo de los años, el MDC Brooklyn ha albergado a varias figuras famosas del crimen, la política y el entretenimiento. Aquí algunos de los más conocidos: