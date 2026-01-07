Avión de Latam que salió de Lima sufrió la explosión de ocho llantas tras brusco aterrizaje en Atlanta

El avión terminó varado en la pista LR36, la cual tuvo que cerrarse para las debidas investigaciones. | Foto: composición LR/ Turbine Traveler/ X

El avión de Latam Airlines, Boeing 767, que partió desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, sufrió un aterrizaje forzoso severo en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Estados Unidos. El accidente desencadenó la explosión de ocho llantas del tren de aterrizaje central.

El vehículo aéreo del vuelo LA2482 sufrió el desperfecto a las 7:38 p. m. tras tocar tierra. Los servicios de emergencia del aeropuerto de Atlanta, uno de los terminales más transitados del mundo, acudieron al lugar para la respectiva inspección.

El avión de matrícula CC-CXF, se detuvo en la pista 26R, lo que obligó el cierre temporal de la vía aérea. Pese a la magnitud del accidente, la aeronave se pudo detener y los servicios de emergencia actuaron al instante, evitando un fatídico desenlace.

La Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA por sus siglas en inglés) informó que los pasajeros no sufrieron algún daño físico y desembarcaron del avión con unas escaleras provisionales a las áreas pavimentadas para ponerlas en recaudo de las autoridades.

Imágenes difundidas en la red social X revelan la magnitud del aterrizaje forzoso: los neumáticos quedaron totalmente destruidos y aplastados bajo el peso de la aeronave. Asimismo, se reportaron daños en el interior de la cabina, donde la fuerza del impacto llegó a desprender la puerta de uno de los baños.

Según testigo que trabajaba cerca del lugar, indicó que "se escucharon fuertes explosiones y vimos humo fuerte. Uno de los operarios del aeropuerto nos dijo que el avión aterrizó con tanta fuerza que reventó todas las llantas".

La FAA puso en marcha una investigación a fondo para esclarecer por qué estallaron los neumáticos. Las autoridades analizan si el origen del percance fue un fallo técnico en los frenos o si se debió únicamente a la intensidad del impacto al tocar pista.

Los tripulantes del avión fueron atendidos por los bomberos en Atlanta. Foto: X

Aerolínea Latam Perú se pronuncia sobre el accidente en Atlanta

“LATAM Airlines Perú informa que, durante la llegada del vuelo LA2482 de hoy (martes), que operaba la ruta Lima-Atlanta (Estados Unidos), se produjo un incidente técnico que actualmente está bajo investigación y que ha provocado que la aeronave permanezca en la pista", indicó la aerolínea en su comunicado.

Asimismo, indicó que "pasajeros y tripulación fueron desembarcados sin inconvenientes, conforme a los protocolos de seguridad establecidos".

