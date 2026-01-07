HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
EN VIVO

Keiko Fujimori no llegaría a segunda vuelta | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Avión de Latam que salió de Lima sufrió la explosión de ocho llantas tras brusco aterrizaje en Atlanta

El avión de Latam Airlines proveniente de Perú sufrió un aterrizaje forzoso que derivó en la explosión de los neumáticos. La Administración Federal de Aviación de EE. UU. indicó que no se reportaron heridos.

El avión terminó varado en la pista LR36, la cual tuvo que cerrarse para las debidas investigaciones.
El avión terminó varado en la pista LR36, la cual tuvo que cerrarse para las debidas investigaciones. | Foto: composición LR/ Turbine Traveler/ X

El avión de Latam Airlines, Boeing 767, que partió desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, sufrió un aterrizaje forzoso severo en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Estados Unidos. El accidente desencadenó la explosión de ocho llantas del tren de aterrizaje central.

El vehículo aéreo del vuelo LA2482 sufrió el desperfecto a las 7:38 p. m. tras tocar tierra. Los servicios de emergencia del aeropuerto de Atlanta, uno de los terminales más transitados del mundo, acudieron al lugar para la respectiva inspección.

TE RECOMENDAMOS

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

PUEDES VER: Bypass Las Torres iniciará su marcha blanca en enero tras meses de caos vehicular, anuncia la Municipalidad de Lima

lr.pe

Avión de Latam tiene aterrizaje forzoso y ocasiona la explosión de 8 llantas en Atlanta

El avión de matrícula CC-CXF, se detuvo en la pista 26R, lo que obligó el cierre temporal de la vía aérea. Pese a la magnitud del accidente, la aeronave se pudo detener y los servicios de emergencia actuaron al instante, evitando un fatídico desenlace.

La Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA por sus siglas en inglés) informó que los pasajeros no sufrieron algún daño físico y desembarcaron del avión con unas escaleras provisionales a las áreas pavimentadas para ponerlas en recaudo de las autoridades.

Imágenes difundidas en la red social X revelan la magnitud del aterrizaje forzoso: los neumáticos quedaron totalmente destruidos y aplastados bajo el peso de la aeronave. Asimismo, se reportaron daños en el interior de la cabina, donde la fuerza del impacto llegó a desprender la puerta de uno de los baños.

Según testigo que trabajaba cerca del lugar, indicó que "se escucharon fuertes explosiones y vimos humo fuerte. Uno de los operarios del aeropuerto nos dijo que el avión aterrizó con tanta fuerza que reventó todas las llantas".

La FAA puso en marcha una investigación a fondo para esclarecer por qué estallaron los neumáticos. Las autoridades analizan si el origen del percance fue un fallo técnico en los frenos o si se debió únicamente a la intensidad del impacto al tocar pista.

Los tripulantes del avión fueron atendidos por los bomberos en Atlanta. Foto: X

Los tripulantes del avión fueron atendidos por los bomberos en Atlanta. Foto: X

Aerolínea Latam Perú se pronuncia sobre el accidente en Atlanta

“LATAM Airlines Perú informa que, durante la llegada del vuelo LA2482 de hoy (martes), que operaba la ruta Lima-Atlanta (Estados Unidos), se produjo un incidente técnico que actualmente está bajo investigación y que ha provocado que la aeronave permanezca en la pista", indicó la aerolínea en su comunicado.

Asimismo, indicó que "pasajeros y tripulación fueron desembarcados sin inconvenientes, conforme a los protocolos de seguridad establecidos".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
LATAM eliminará seis rutas desde Perú por impacto económico de la TUUA de transferencia aplicada en Jorge Chávez

LATAM eliminará seis rutas desde Perú por impacto económico de la TUUA de transferencia aplicada en Jorge Chávez

LEER MÁS
Venezuela amenaza a Iberia, Avianca y otras aerolíneas con retirar sus derechos de tráfico si no reanudan los vuelos al país

Venezuela amenaza a Iberia, Avianca y otras aerolíneas con retirar sus derechos de tráfico si no reanudan los vuelos al país

LEER MÁS
Pasajeros quedaron varados por horas en avión hacia Colombia y denuncian que no recibieron agua ni comida: "Le faltaba un perno al asiento del piloto"

Pasajeros quedaron varados por horas en avión hacia Colombia y denuncian que no recibieron agua ni comida: "Le faltaba un perno al asiento del piloto"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Menor desaparecido en Año Nuevo es encontrado luego de 6 días en casa de una profesora en El Agustino

Menor desaparecido en Año Nuevo es encontrado luego de 6 días en casa de una profesora en El Agustino

LEER MÁS
Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

LEER MÁS
Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

LEER MÁS
Digesa ordena retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

Digesa ordena retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

AAP advierte que decisión del MTC de postergar nuevas placas para motos generará desabastecimiento total por cuatro meses

Chabuca Granda, Victoria Angulo y la historia de “La flor de la canela”, por Eduardo González Viaña

Sociedad

AAP advierte que decisión del MTC de postergar nuevas placas para motos generará desabastecimiento total por cuatro meses

Ucayali: La increíble historia de ‘Negro’, el sicario que asesinó a un comerciante brasileño

Obra de S/1.200 millones beneficiaría a miles de ciudadanos de Comas, Independencia, Carabayllo y Lurigancho en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025