En una entrevista radial, el jefe de campaña de José Antonio Kast, Martín Arrau, buscó aclarar las declaraciones del diputado republicano José Meza, quien había señalado la posibilidad de conmutar penas a mayores de 70 años o enfermos terminales, incluso a condenados por delitos graves como violación a menores. Arrau precisó que esos comentarios responden a un debate legislativo en curso en el Parlamento y no forman parte de una propuesta oficial del candidato de derecha.

Durante la conversación con radio ADN, el generalísimo subrayó que el programa de gobierno de Kast no contempla ningún tipo de indulto. “No está en el plan de gobierno ningún tipo de indulto”, insistió Arrau. La respuesta llegó después de la crítica de la candidata oficialista Jeannette Jara, aunque no fue emitida por el propio candidato republicano.

"Entonces pregúntele a los parlamentarios, a quién presentó eso, que entiendo que es del Poder Ejecutivo. Es una cosa totalmente ajena a la campaña, totalmente. Es una cosa totalmente ajena a las propuestas del candidato y se está discutiendo", complementó el jefe de campaña.

"Espero que la candidata sea un poco menos agresiva"

Arrau cuestionó a sus adversarios políticos por atribuirle esta propuesta de indultos. Sostuvo que un comentario realizado por un diputado del Partido Republicano fue utilizado por la izquierda para vincularlo directamente a Kast, lo que calificó como una muestra de la capacidad de sus opositores para “instalar relatos” en medio de la contienda electoral.

También adelantó sus expectativas para el debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), programado para este martes a las 21.00 horas. En ese contexto, apuntó a la candidata oficialista Jeannette Jara, a quien pidió “menos agresividad” y “más propuestas”, además de ironizar con que “haya pagado las multas del TAG”, en referencia a cuestionamientos previos sobre el cumplimiento de obligaciones asociadas al sistema de peajes en autopistas.

Las palabras de José Meza que complicaron a Kast

En una entrevista en el programa CNN Chile, Meza afirmó que apoyaría conmutar condenas a personas de edad avanzada o con enfermedades terminales, incluso si esos condenados son “abusadores de menores”. Al ser consultado directamente sobre si la medida debería aplicarse incluso cuando se trata de violadores de niños, respondió: “no hay que hacer distinciones” y sostuvo que un “adulto mayor que va a morir en seis meses… debe morir en su casa”.

Meza argumentó que su propuesta no equivaldría a un “perdonazo”, sino a un gesto de “humanidad” que la sociedad debería tener hacia quienes están condenados pero se encuentran en etapa terminal, sin distinguir el delito.