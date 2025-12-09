HOYSuscripcion LR Focus

"Yo soy más cercano a la gente de lo que crees": Kast increpa a Jara en último debate presidencial en Chile

A cinco días del balotaje del 14 de diciembre, José Antonio Kast y Jeannette Jara participaron en el último debate presidencial organizado por Anatel. Momentos de tensión marcaron el encuentro.

Kast y Jara se enfrentaron en el último debate de Anatel.
Kast y Jara se enfrentaron en el último debate de Anatel. | Composición LR

A solo cinco días del balotaje del 14 de diciembre, los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara protagonizaron este martes el último debate presidencial, organizado por Anatel, dejando definiciones clave y momentos de alta tensión.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Kast, ante una crítica de su rival sobre el uso de vidrio de seguridad en actos de campaña, respondió: “Yo soy más cercano a la gente de lo que tú crees”, aludiendo a los riesgos que ha enfrentado y defendiendo su conexión con los ciudadanos.

lr.pe

Kast: seguridad, orden y crítica al gobierno de Boric

El abanderado del Partido Republicano centró su mensaje en los temas que más preocupan a los chilenos, como la seguridad, la migración irregular y la economía. Prometió:

  • No eliminar la Ley de 40 horas, pero complementarla con apoyo a pymes.
  • Cero tolerancia al narcotráfico y delincuencia, con operativos desde los primeros 100 días.
  • Aumentar la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien le puso “92 días” de plazo para dejar el poder.
  • Revisar el funcionamiento del Estado, con posibles fusiones de ministerios para optimizar recursos.

Jara: unidad, crecimiento inclusivo y transparencia

Desde la vereda de la centroizquierda, Jeannette Jara buscó marcar diferencias en tono y fondo. En su cierre, dijo creer en una “Patria donde en vez de odiarnos, nos unamos”. Entre sus compromisos más destacados:

  • Modernizar el Estado sin recortes ni fusiones apresuradas.
  • Impulsar una Ley de Transparencia 2.0 en respuesta a los recientes escándalos por el “Caso Convenios”.
  • Apoyar la sala cuna universal, pidiendo al Congreso que no frene su aprobación.
  • Regular el ingreso de migrantes mediante un sistema de empadronamiento obligatorio, con expulsión a quienes no se inscriban.

Un debate marcado por la tensión

Durante las más de dos horas que duró el encuentro, no faltaron las acusaciones cruzadas. Kast cuestionó a Jara por su rol en el Gobierno de Gabriel Boric, mientras que la candidata lo enfrentó por la falta de claridad en propuestas anteriores, especialmente en temas como los indultos, la migración y el respeto a los derechos humanos.

El intercambio dejó ver dos modelos de país enfrentados y una elección presidencial que se perfila como una de las más polarizadas desde el retorno a la democracia.

