Donald Trump afirma que Rusia tiene ventajas en las negociaciones para alcanzar la paz con Ucrania

Trump considera que Rusia tiene más ventajas que Ucrania en las negociaciones para alcanzar la paz. | Foto: composición LR/AFP

El medio periodístico Politico entrevistó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar su política exterior en Europa. Así, se le consultó al mandatario sobre su impresión en las conversaciones entre Rusia y Ucrania para alcanzar la paz y poner fin a una guerra que comenzó en febrero de 2022.

El líder de la Casa Blanca afirmó que Moscú tiene mayores ventajas en las negociaciones para acordar finalizar el conflicto porque es un país más grande que Ucrania. "No puede haber ninguna duda al respecto. Es Rusia", sostuvo Trump.

Rusia tiene ventajas sobre Ucrania en los acuerdos de paz, según Trump

El mandatario estadounidense indicó que el conflicto nunca debió ocurrir y que, de haber estado en la Casa Blanca, habría evitado el estallido. Asimismo, consideró que se corrió el riesgo de que escalara a una Tercera Guerra Mundial, pero señaló que actualmente la situación se ha estabilizado, pese a que representa un gran problema para Europa.

Por otro lado, Trump aseguró que Zelenski no examinó la versión más reciente de los acuerdos, ya que, según él, el político ucraniano ha contribuido al estancamiento en las conversaciones. "Él tiene que leer la propuesta. Sería bueno que la leyera. Mucha gente está muriendo", mencionó el magnate en la entrevista con Politico.

La plataforma Axios informó que EE. UU. está buscando que el presidente ucraniano considere el plan de paz, que implica significativas pérdidas territoriales y concesiones hacia Moscú. Cabe recordar que la Casa Blanca mandó una delegación al Kremlin con Vladímir Putin. El exmiembro de la KGB calificó de provechosas las negociaciones mantenidas con Estados Unidos.

El rol de la OTAN en la guerra entre Kiev y Moscú

En la entrevista, Trump se burló de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cuando le preguntaron si apoyaría a la alianza y sentenció que Europa está siendo destruida. "La OTAN me llama papi", indicó el presidente. Adicionalmente, destacó que logró aumentar los compromisos presupuestarios de algunos miembros, del 2% al 5% de su Producto Interno Bruto destinado a defensa. En particular, agregó que la afiliación de algunos países debería ser evaluada.