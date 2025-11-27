Putin dice que el plan de paz de Trump no tiene versión final y admite negociaciones. Foto: Composición LR

Putin dice que el plan de paz de Trump no tiene versión final y admite negociaciones. Foto: Composición LR

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que las ideas impulsadas por Donald Trump para poner fin al conflicto en Ucrania aún no cuentan con un borrador definitivo. Durante una conferencia en Kirguistán, afirmó: “Sería descortés de mi parte hablar ahora de versiones finales. No las hay”, al señalar que las iniciativas del mandatario estadounidense podrían servir como punto de partida para futuros acuerdos.

El Kremlin informó que el enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, arribará a Rusia la próxima semana para sostener una reunión con Putin, mientras Trump insiste en avanzar en una salida al enfrentamiento que comenzó tras la invasión rusa hace casi cuatro años. El mandatario estadounidense aseguró recientemente que se observó un “progreso tremendo” en el desarrollo de su propuesta original.

TE RECOMENDAMOS LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+

PUEDES VER: FBI investiga por terrorismo el tiroteo cerca de la Casa Blanca que hirió a dos agentes de la Guardia Nacional

¿Qué afirmó Putin sobre el estado actual del plan de paz propuesto por Trump?

Putin sostuvo que las sugerencias planteadas por Trump ofrecen una plataforma inicial para un eventual entendimiento, aunque remarcó la ausencia de un documento definitivo. Expresó: “En general, coincidimos en que esto puede constituir la base de futuros acuerdos”, al remarcar que la propuesta aún requiere elaboración adicional antes de convertirse en un planteamiento formal.

El jefe del Kremlin explicó que cualquier avance requiere diálogo directo, al señalar la necesidad de un marco formal para discutir asuntos específicos relacionados con el conflicto. Indicó: “Absolutamente necesitamos sentarnos en algún lugar y discutir seriamente algunos temas concretos”, e insistió en que las partes deben “poner todo en lenguaje diplomático” para facilitar el proceso.

PUEDES VER: La doctora venezolana que criticó al régimen de Maduro en un audio de WhatsApp y terminó condenada a 30 años de cárcel

¿Cuál es el papel de Steve Witkoff en las conversaciones entre EE. UU. y Rusia?

El Kremlin confirmó que Witkoff visitará Moscú como representante designado por Trump para mantener encuentros con la dirigencia rusa. Putin destacó que el enviado estadounidense actúa bajo instrucciones directas del presidente de Estados Unidos, al afirmar: “El señor Witkoff viene, por lo que parece, a Moscú por orden del presidente Trump para mantener negociaciones con nosotros”.

Putin también respondió a la información difundida por Bloomberg, que mencionó que Witkoff habría orientado al asesor del Kremlin Yuri Ushakov en una conversación telefónica. El mandatario calificó al enviado como “inteligente y educado” y defendió la interacción entre ambos funcionarios. Añadió que el representante estadounidense busca mejorar los vínculos bilaterales y mencionó que las recientes sanciones adoptadas por Washington reflejan que Estados Unidos “sigue defendiendo sus propios intereses”.

PUEDES VER: Jeannette Jara arrincona a José Antonio Kast y lo acusa de populismo en cara a cara presidencial en Chile

¿Qué cambios se han realizado en el borrador del plan de paz según las declaraciones de Putin y las partes involucradas?

Putin explicó que el documento inicial incluía 28 puntos, pero que, según su conocimiento, fue reorganizado en cuatro secciones por Ucrania y Estados Unidos durante conversaciones en Ginebra. Señaló que este reordenamiento podría brindar una estructura para avanzar hacia discusiones más formales sobre el conflicto armado.

Tanto Washington como Kiev confirmaron que el diseño original también fue modificado para dejar un total de 19 puntos. Esta revisión generó una nueva versión que, según las partes involucradas, recoge ajustes que pueden facilitar su análisis en un eventual proceso de negociación. Trump afirmó que la última semana dejó “tremendos avances” respecto a ese borrador reescrito, pese al rechazo inicial en Europa y Ucrania.