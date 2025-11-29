El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene previsto reunirse este lunes 1 de diciembre en París con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con el objetivo de abordar posibles salidas al conflicto entre Rusia y Ucrania. Así lo confirmó una fuente del gobierno francés, quien detalló que ambos mandatarios dialogarán sobre “las condiciones para una paz justa y duradera".

Por su parte, el jefe de Estado ucraniano informó que una delegación de su país ya se encuentra en camino hacia Estados Unidos para analizar el plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump. "La tarea es clara: definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra”, escribió Zelenski en su cuenta oficial en X.

Macron asegura que Rusia es una amenaza para Europa

Hace unos días, Macron, advirtió que Rusia representa una de las amenazas más serias para los países que integran la Unión Europea y la OTAN. En ese sentido, consideró que sería un error mostrarse débiles ante lo que definió como una “confrontación estratégica” impulsada por Moscú contra Europa.

Según él, el gobierno ruso lleva adelante una “guerra híbrida” en territorio europeo, incluida Francia. Ante ese escenario, instó a su país a estar preparado para un eventual conflicto de gran escala en las cercanías del continente entre los años 2027 y 2030, además de un posible incremento de ataques híbridos dentro del propio territorio francés.

Por otra parte, en cuanto a la situación en Ucrania, el mandatario galo afirmó que Estados Unidos ha manifestado su compromiso de participar en una fuerza internacional que garantice la estabilidad y el mantenimiento de la paz en ese país.

Además, sostuvo que Kiev necesita fortalecer sus capacidades militares sin restricciones para prevenir futuras agresiones, y expresó sus dudas sobre la verdadera disposición del Kremlin a alcanzar un alto el fuego. También mostró escepticismo frente al interés de Rusia por negociar el plan de paz impulsado por Donald Trump.

"Debemos definir los pasos para acabar con la guerra"

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ya está en ruta hacia Estados Unidos acompañado por su equipo. Según informó el presidente Zelenski, Umerov presentó un informe detallado. "La tarea es clara: definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra“, resaltó el mandatario.

Luego añadió que su país mantiene una colaboración estrecha y productiva con la Casa Blanca y expresó su expectativa de que los acuerdos discutidos en Ginebra se concreten en suelo estadounidense. Espero con interés el informe de nuestra delegación tras su trabajo este domingo. Ucrania trabaja por una paz digna. ¡Gloria a Ucrania!“, expresó.

El nuevo ataque ruso contra Ucrania

Zelenski informó sobre una ofensiva rusa ejecutada durante la noche del último viernes con 36 misiles y cerca de 600 drones contra diversas zonas de Ucrania. El mandatario mencionó que el ataque dejó un saldo de tres fallecidos y varias personas heridas en Kiev y en áreas aledañas. Asimismo, el Ministerio de Energía informó en Telegram sobre impactos en infraestructura eléctrica de Kiev, su región y las áreas de Sumi, Járkov, Poltava y Chernígov.

La cartera señaló que más de 500.000 usuarios de la capital, más de 100.000 de la región de Kiev y cerca de 8.000 de la zona de Járkov quedaron sin electricidad durante la mañana posterior al ataque, mientras los equipos especializados iniciaron trabajos destinados a restablecer el suministro. Por su part, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que el sector occidental de la ciudad permanecía sin luz debido a los daños y destacó una disminución en la presión del agua por las afectaciones en los sistemas correspondientes.