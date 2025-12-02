La situación en la frontera entre Perú y Chile se tornó tensa el lunes 1 de diciembre, cuando cerca de 50 migrantes, entre ellos niños y mujeres, sin documentación intentaron ingresar al territorio peruano, aprovechando la escasa presencia policial en la zona. Este incidente incrementó la preocupación en un área que, desde hace varios días, enfrenta dificultades debido al constante flujo migratorio y a las limitaciones en el control fronterizo.

Justo en medio de la polémica, la Cancillería se pronunció sobre una zona donde se encuentra un edificio de la Sunat, por la que han transitado numerosos migrantes, e indicó a quién pertenece dicho territorio.

¿A quién le pertenece territorio entre Perú-Chile?

Según lo informado por Canal N, la Cancillería señaló a dicho medio que ese territorio no pertenece a ningún país: ni a Perú ni a Chile. El espacio por el que transitaron numerosos migrantes de forma irregular fue calificado como “una zona neutral”.

Ante estas declaraciones, Samuel Cueva, alcalde del distrito fronterizo La Yarada-Los Palos, criticó lo señalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, al considerar que carecía de sentido lo comunicado por la Cancillería. “No hay un espacio vacío. Pienso que la Cancillería debería visitar Tacna y ver la realidad. O estamos en Chile o estamos en Perú”, expresó.

Asimismo, señaló que los migrantes rompieron el cordón policial, por lo que ahora se encuentran en territorio peruano. “Por ende, el problema es de Perú”, indicó. Por otra parte, resaltó que hay personas migrantes que requieren atención médica inmediata, especialmente niñas y niños, quienes se encuentran deshidratados. Añadió que no es viable trasladarlos a Tumbes, ya que eso solo desplazaría el conflicto a otra región. En su lugar, propuso que la respuesta sea regional e incluya la creación de un corredor humanitario, además de retomar el diálogo con los países de origen para coordinar soluciones de fondo.

Alcalde de La Yarada-Los Palos denunció poco apoyo logístico en la frontera Perú-Chile

Cueva advirtió que, pese a la declaratoria de emergencia en la frontera, las autoridades locales no cuentan con el apoyo logístico necesario para hacer frente al ingreso de personas migrantes. Reconoció que, tras sus alertas, se desplegó presencia militar y se instalaron carpas en los pasos no habilitados; sin embargo, señaló que los controles siguen siendo insuficientes, ya que solo disponen de dos camionetas para patrullar una zona muy amplia.

También, cuestionó que la medida no venga acompañada de un presupuesto específico, lo que obliga a municipios y gobiernos regionales a asumir responsabilidades sin contar con los recursos necesarios.

