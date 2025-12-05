Unión Europea multa con US$120 millones a X (antes Twitter) por infracciones notificadas en julio de 2024. | Foto: composición LR/AFP

Unión Europea multa con US$120 millones a X (antes Twitter) por infracciones notificadas en julio de 2024. | Foto: composición LR/AFP

La Unión Europea anunció una multa de 120 millones de euros a X (antes Twitter), debido a que habría engañado a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul. La entidad determinó que la publicidad de la red social no fue completamente transparente y no respetó la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores acreditados.

El caso se remonta a infracciones que fueron notificadas en julio de 2024. En particular, la reciente medida sobre X es la primera sanción de la Comisión Europea bajo el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), una normativa que fue aprobada en 2023 para combatir la difusión de contenidos ilegales y peligrosos en internet.

Estados Unidos denuncia que sanción de la UE es censura

El secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, rechazó la reciente medida de la Unión Europea y la calificó como un "ataque contra el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros". Asimismo, el vicepresidente JD Vance expresó públicamente su preocupación antes de que se hiciera oficial la decisión.

"La UE debería defender la libertad de expresión en lugar de atacar a empresas estadounidenses por tonterías", lanzó el segundo al mando de la Casa Blanca. Su declaración recibió los agradecimientos de Musk poco después.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de temas digitales, Henna Virkkunen, señaló que la sanción contra X "no tiene nada que ver con la censura" y que están cumpliendo con su legislación. "Si acatas nuestras reglas, no te multamos: es tan simple como eso", agregó.

EU sanciones con 120 millones de euros a la red social de Elon Musk

Antes de la adquisición por parte del magnate en 2022, la plataforma conocida como Twitter otorgaba la marca azul, también llamada 'tick azul', a los usuarios que completaban un proceso de verificación de identidad. Así, se esperaba prevenir fraudes y garantizar la autenticidad de las cuentas verificadas.

Después de la compra de US$44.000 millones y renombrarla como 'X', Musk decidió que las etiquetas de verificación serían exclusivas para los suscriptores de pago. En consecuencia, el cambio generó preocupación en Bruselas, que advirtió que podría llevar a confusión a los cibernautas.

A su vez, la UE ha decidido ampliar su investigación sobre la red social tras detectar posibles incumplimientos en sus obligaciones relacionadas con la gestión de contenidos ilegales y la desinformación. Cabe resaltar que la investigación en este ámbito aún permanece abierta.

La situación tomó un giro político debido a la estrecha relación entre Musk y Donald Trump, quienes desarrollaron una alianza sólida hasta que su conflicto surgió en junio de 2024. A finales de noviembre, una delegación de funcionarios de Estados Unidos viajó a Bruselas para solicitar a la Unión una flexibilización de ciertas normativas.

A cambio, ofrecieron la posibilidad de disminuir los aranceles impuestos sobre el acero europeo. No obstante, los europeos rechazaron la propuesta y reafirmaron su derecho a aplicar sus propias normativas.